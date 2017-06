Groupe Canaccord Genuity Inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2017







Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire de 0,27 $1 au quatrième trimestre

(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2017 clos le 31 mars 2017, Groupe Canaccord Genuity Inc. (« Canaccord Genuity » ou la « Société »; TSX : CF) a généré des produits des activités ordinaires de 271,7 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé un résultat net de 32,7 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 28,1 millions $ (0,27 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de la charge, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net de 31,0 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 26,3 millions $ (0,26 $ par action ordinaire).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2017, la Société a généré des produits des activités ordinaires de 879,5 millions $. Compte non tenu des éléments importants1, la Société a comptabilisé un résultat net de 49,2 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 32,8 millions $ (0,32 $ par action ordinaire). Compte tenu de tous les éléments de la charge, selon les IFRS, la Société a comptabilisé un résultat net de 43,2 millions $, ou un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires2 de 27,0 millions $ (0,27 $ par action ordinaire).

« L'exercice 2017 a sans aucun doute été marqué par l'amélioration du rendement dans l'ensemble de nos activités, et toutes les entreprises ont contribué à notre rentabilité, a déclaré Dan Daviau, président et chef de la direction de Groupe Canaccord Genuity Inc. Tout au long de l'exercice, nous avons réalisé d'importants progrès dans le cadre de notre stratégie visant à retirer plus de valeur de nos activités existantes, et la croissance additionnelle atteinte dans nos activités mondiales de gestion de patrimoine a largement favorisé un meilleur résultat net. »

Quatrième trimestre de l'exercice 2017 par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2016

Produits des activités ordinaires de 271,7 millions $, en hausse de 35,2 %, ou 70,7 millions $, par rapport à 200,9 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 232,2 millions $, en hausse de 13,7 %, ou 27,9 millions $, comparativement à 204,3 millions $ 1

Charges de 234,3 millions $, en hausse de 2,6 %, ou 6,0 millions $, en regard de 228,2 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire après dilution de 0,27 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,06 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 32,7 millions $, comparativement à une perte nette de 2,1 millions $ 1

Résultat net de 31,0 millions $, comparativement à une perte nette de 22,7 millions $

Résultat par action ordinaire après dilution de 0,26 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,29 $

Quatrième trimestre de l'exercice 2017 par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2017

Produits des activités ordinaires de 271,7 millions $, en hausse de 30,5 %, ou 63,6 millions $, par rapport à 208,1 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 232,2 millions $, en hausse de 15,9 %, ou 31,9 millions $, comparativement à 200,3 millions $ 1

Charges de 234,3 millions $, en hausse de 15,7 %, ou 31,9 millions $, en regard de 202,4 millions $

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action après dilution de 0,27 $, par rapport à un résultat par action après dilution de 0,03 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 32,7 millions $, comparativement à un résultat net de 6,3 millions $ 1

Résultat net de 31,0 millions $, comparativement à un résultat net de 4,5 millions $

Résultat par action après dilution de 0,26 $, par rapport à un résultat par action après dilution de 0,01 $

Exercice 2017 par rapport à l'exercice 2016

Produits des activités ordinaires de 879,5 millions $, en hausse de 11,6 %, ou 91,7 millions $, par rapport à 787,8 millions $

Compte non tenu des éléments importants, charges de 817,1 millions $, en hausse de 2,9 %, ou 23,2 millions $, comparativement à 793,9 millions $ 1

Charges de 825,7 millions $, en baisse de 28,3 %, ou 326,1 millions $, en regard de 1,2 milliard $ 3

Compte non tenu des éléments importants, résultat par action ordinaire après dilution de 0,32 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 0,21 $ 1

Compte non tenu des éléments importants, résultat net de 49,2 millions $, comparativement à une perte nette de 6,0 millions $ 1

Résultat net de 43,2 millions $, comparativement à une perte nette de 358,6 millions $ 3

Résultat par action ordinaire après dilution de 0,27 $, par rapport à une perte par action ordinaire de 4,09 $3

Situation financière à la fin du quatrième trimestre de 2017 comparativement au quatrième trimestre de 2016

Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de 677,8 millions $, en hausse de 249,5 millions $ par rapport à 428,3 millions $

Fonds de roulement de 488,5 millions $, en hausse de 107,2 millions $ par rapport à 381,3 millions $

Total des capitaux propres de 764,8 millions $, en hausse de 14,9 millions $ en regard de 749,9 millions $

Valeur comptable par action ordinaire après dilution de 5,08 $, en hausse de 0,09 $ par rapport à 4,99 $ 4

Le 1 er juin 2017, le conseil d'administration a établi une politique de dividende révisée et, conformément à celle-ci, a approuvé un dividende de 0,10 $ par action ordinaire payable le 3 juillet 2017 aux actionnaires inscrits le 16 juin 2017. Ce dividende est composé d'un dividende trimestriel de base de 0,01 $ et d'un dividende supplémentaire variable de 0,09 $, comme il est décrit ci-dessous.



La politique de dividende révisée reflète l'engagement de la Société à remettre une partie du résultat aux actionnaires, compte tenu de la variabilité inhérente à ses activités, lesquelles sont touchées par la conjoncture générale sur les marchés des obligations et des actions, et du marché des actions dans des secteurs de croissance spécifiques. Dans le cadre de cette politique révisée, la Société prévoit verser de 25 % à 50 % du résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires chaque année. La politique est fondée sur un dividende trimestriel de 0,01 $ par action ordinaire, qui sera déclaré et versé tous les trimestres à compter du quatrième trimestre de l'exercice 2017. À la fin de chaque exercice, le conseil examinera la situation du capital de la Société à la lumière du contexte de marché, selon les exigences en matière de répartition du capital pour ses priorités stratégiques, et déterminera si un dividende supplémentaire devrait être versé. Les dividendes supplémentaires, si la Société en déclare, peuvent varier de façon importante d'un exercice à l'autre étant donné la nature du contexte d'exploitation de la Société et du besoin éventuel de conserver des liquidités dans le cadre de certaines occasions de croissance. Des dividendes devraient être déclarés et payés de façon continue, mais le conseil d'administration en déterminera le montant et le moment à son entière discrétion. Tous les paiements de dividendes dépendront de la conjoncture économique générale, de la situation financière, des résultats d'exploitation et des besoins en capital de la Société ainsi que d'autres facteurs que le conseil jugera pertinents.





SOMMAIRE DES ACTIVITÉS

Siège social

Le 9 février 2017, Groupe Canaccord Genuity Inc. a annoncé, avec effet immédiat, la nomination de Don MacFayden au poste de vice-président à la direction et chef des finances et d'Adrian Pelosi au poste de vice?président à la direction, chef de la gestion des risques et trésorier.

Marchés des capitaux5

Canaccord Genuity a participé à 111 transactions de financement de sociétés à l'échelle internationale, qui lui ont permis de recueillir un produit total de 13,2 milliards $ CA 5 au cours du T4/17.

au cours du T4/17. Canaccord Genuity a été chef de file ou co-chef de file pour 44 transactions à l'échelle internationale, qui lui ont permis de mobiliser un produit total de 2,3 milliards $ CA 5 au cours du T4/17.

au cours du T4/17. Au cours du T4/17, les transactions de financement de sociétés importantes pour Canaccord Genuity ont compris les suivantes :

Une transaction de 27,8 millions £ pour Harworth Group plc à la Bourse de Londres



Un premier appel public à l'épargne de 32,0 millions £ pour GBGI Limited à la Bourse de Londres



Une transaction de 260,0 millions £ pour HICL Infrastructure Company Limited à la Bourse de Londres



Une transaction de 110,0 millions £ pour TRIG à la Bourse de Londres



Une transaction de 41,0 millions £ pour Eurocell à la Bourse de Londres



Une transaction de 45,0 millions $ AU pour Airxpanders, Inc. à la Bourse d'Australie



Une transaction de 61,0 millions $ AU pour Galaxy Resources Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 35,0 millions $ AU pour Blackham Resources Limited à la Bourse d'Australie



Un premier appel public à l'épargne de 33,3 millions $ AU pour Visioneering Technologies, Inc. à la Bourse d'Australie



Une transaction de 151,2 millions $ AU pour Cooper Energy Limited à la Bourse d'Australie



Une transaction de 17,0 millions $ US pour Galena Biopharma au NASDAQ



Une transaction de 69,0 millions $ US pour Abraxas Petroleum Corp au NASDAQ



Une transaction de 125,0 millions $ US pour Synergy Pharmaceuticals, Inc. au NASDAQ



Une transaction de 46,0 millions $ US pour MeetMe, Inc. au NASDAQ



Une transaction de 86,3 millions $ US pour Kratos Defense & Security Solutions, Inc. au NASDAQ



Une transaction de 42,0 millions $ US pour Health Insurance Innovations, Inc. au NASDAQ



Une transaction de 75,0 millions $ CA pour Aurora Cannabis Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 20,0 millions $ CA pour iAnthus Capital Holdings Inc. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 82,2 millions $ CA pour Osisko Mining Inc. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 22,5 millions $ CA pour Aveda Transportation and Energy Services Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 160,0 millions $ CA pour Acasta Enterprises Inc. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 46,2 millions $ CA pour Automotive Properties REIT à la Bourse de Toronto



Une transaction de 20,0 millions $ CA pour Advantage Lithium Corp. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 40,0 millions $ CA pour North American Energy Partners Inc. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 17,3 millions $ CA pour Augyva Mining Resources Inc. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 17,3 millions $ CA pour eCobalt Solutions Inc. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 16,2 millions $ CA pour Invictus MD Strategies Corp. à la Bourse des valeurs canadiennes



Une transaction de 19,6 millions $ CA pour UrtheCast Corp. à la Bourse de Toronto



Une transaction de 15,0 millions $ CA pour Lithium X Energy Corp. à la Bourse de croissance TSX



Une transaction de 15,0 millions $ CA pour CannaRoyalty Corp. à la Bourse des valeurs canadiennes

Au Canada , Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 205,8 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T4/17.

, Canaccord Genuity a participé à la mobilisation de 205,8 millions $ pour des émissions d'obligations gouvernementales et d'obligations de sociétés au cours du T4/17. Les honoraires de consultation comptabilisés au cours du T4/17 se sont établis à 52,5 millions $, en baisse de 2,5 millions $, ou 4,5 %, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Au cours du T4/17, les transactions de fusions et acquisitions et de consultation importantes ont compris les suivantes :

Conseiller de DP World dans le cadre de son véhicule de placement de 3,7 milliards $ US en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec



Conseiller de ThinkSmart Limited dans le cadre de son admission à l'AIM



Conseiller de Learning Technologies Group plc dans le cadre de son offre réussie pour NetDimensions, cotée à l'AIM



Conseiller de Sirius Real Estate Limited dans le cadre de son transfert de l'AIM au Main Market



Conseiller de Lavendon Group PLC dans le cadre de sa vente à Loxam SAS



Conseiller de Chequers Capital dans le cadre de son acquisition d'Alkern de Fondations Capital



Conseiller de CM-CIC Investissement dans le cadre du financement de La Croissanterie



Conseiller de ICG plc dans le cadre de la vente de Groupe Viasphère



Conseiller de ICG plc dans le cadre de la vente de Via Location



Conseiller de Besso Insurance Group Limited dans le cadre de sa vente à BGC Partners



Conseiller d'Exxellia dans le cadre du refinancement de sa dette garantie par IK Investment Partners



Conseiller d'Erin Energy dans le cadre de sa convention de facilité de financement avant exportation garantie de 100 millions $ US avec The Mauritius Commercial Bank Limited



Conseiller de Westgold Resources dans le cadre de la transformation en sous-traitance et du contrat d'achat de 80 millions $ AU auprès de RNC Minerals pour South Kalgoorlie Operations



Conseiller de Fishbowl, Inc. dans le cadre de sa vente à Symphony Technology Group



Conseiller de Dakota Plains Holdings, Inc. dans le cadre de sa vente à BioUrja Trading, LLC en vertu de la section §363 du U.S. Bankruptcy Code



Conseiller de Pristine Environments, Inc. dans le cadre de sa vente à PE Facility Services, LLC

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (mondial)

À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 74,7 millions $ au cours du T4/17.

patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 74,7 millions $ au cours du T4/17. Les actifs sous administration au Canada et les actifs sous gestion au Royaume-Uni et en Europe et en Australie totalisaient 38,6 milliards $ à la fin du T4/174, en hausse de 6,9 % ou 2,5 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 18,0 % ou 5,9 milliards $ à la fin du T4/16.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord)

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 40,3 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 1,5 million $ au cours du T4/17.

patrimoine Canaccord Genuity (Amérique du Nord) a généré des produits des activités ordinaires de 40,3 millions $ et, après les imputations intersectorielles et avant impôt, a comptabilisé un résultat net de 1,5 million $ au cours du T4/17. Les actifs sous administration en Amérique du Nord totalisaient 13,2 milliards $ au 31 mars 2017, en hausse de 10,5 % en regard de 12,0 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 43,9 % en regard de 9,2 milliards $ à la fin du T4/16 4 .

. Les actifs sous gestion en Amérique du Nord (discrétionnaires) totalisaient 2,6 milliards $ au 31 mars 2017, en hausse de 4,4 % en regard de 2,5 milliards $ à la fin du trimestre précédent et en hausse de 109,8 % en regard de 1,3 milliard $ à la fin du T4/16 4 (inclus dans les actifs sous administration).

(inclus dans les actifs sous administration). Gestion de patrimoine Canaccord Genuity comptait 141 équipes de conseillers6 à la fin du T4/17, soit deux de plus qu'au 31 décembre 2016 et qu'au 31 mars 2016.

Gestion de patrimoine Canaccord Genuity (Royaume-Uni et Europe)

Les activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe ont généré des produits des activités ordinaires de 33,1 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 5,5 millions $ avant impôt au cours du T4/17 1 .

ont généré des produits des activités ordinaires de 33,1 millions $ et, après les imputations intersectorielles et compte non tenu des éléments importants, ont affiché un résultat net de 5,5 millions $ avant impôt au cours du T4/17 . Les actifs sous gestion (discrétionnaires et non discrétionnaires) atteignaient 24,5 milliards $ (14,7 milliards £) au 31 mars 2017, en hausse de 4,7 % en regard de 23,4 milliards $ (14,1 milliards £) à la fin du trimestre précédent et en hausse de 7,6 % par rapport à 22,8 milliards $ (12,2 milliards £) au 31 mars 2016 4 . En monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 31 mars 2017 ont augmenté de 3,9 % par rapport à ceux au 31 décembre 2016 et de 19,9 % par rapport à ceux du T4/16 4 .

. En monnaie locale (livre sterling), les actifs sous gestion au 31 mars 2017 ont augmenté de 3,9 % par rapport à ceux au 31 décembre de 19,9 % par rapport à ceux du T4/16 . Le 3 mars 2017, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity au Royaume-Uni et en Europe a acquis de Duncan Lawrie Private Banking des portefeuilles de clients à l'Île de Man.

patrimoine Canaccord Genuity au Royaume-Uni et en a acquis de Duncan Lawrie Private Banking des portefeuilles de clients à l'Île de Man. Le 24 mars 2017, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity au Royaume-Uni et en Europe a acquis de C. Hoare & Co. ses activités d'investissement et de garde au Royaume-Uni.

Mesures non conformes aux IFRS

Les mesures non conformes aux IFRS présentées comprennent les actifs sous administration, les actifs sous gestion, la valeur comptable par action ordinaire après dilution et des chiffres qui ne tiennent pas compte des éléments importants. Les éléments importants correspondent aux frais de restructuration, à l'amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, à la dépréciation du goodwill et d'autres actifs et aux éléments de la charge liée aux acquisitions, qui comprennent les frais comptabilisés dans le cadre de projets d'acquisition réalisés ou non, les profits et pertes liés aux cessions d'activités, y compris la comptabilisation de profits de change réalisés à la cession d'établissements à l'étranger, ainsi que certains éléments de la charge généralement inclus dans les frais de développement, qui, de l'avis de la direction, reflètent une charge unique non liée aux activités d'exploitation. La valeur comptable par action ordinaire après dilution correspond au total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté en fonction du produit supposé de l'exercice des options et des bons de souscription et de la conversion des débentures convertibles, divisé par le nombre d'actions ordinaires en circulation après dilution, y compris les montants estimés liés aux engagements à l'égard de l'émission d'actions, dont les options, bons de souscription et débentures convertibles, et, depuis le T1/14, est ajustée pour tenir compte des actions achetées dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (OPRCNA) qui n'ont pas encore été annulées ainsi que du nombre estimatif de renonciations aux actions attribuées dont les droits n'ont pas été acquis aux termes des régimes de paiements fondés sur des actions.

La direction est d'avis que ces mesures non conformes aux IFRS permettront une meilleure évaluation du rendement d'exploitation des activités de la Société et favoriseront une comparaison significative des résultats de la période considérée avec ceux des périodes antérieures et futures. Les chiffres présentés compte non tenu des éléments importants fournissent des renseignements utiles en excluant certains éléments qui pourraient ne pas être représentatifs des résultats d'exploitation de base de la Société. Il existe une restriction à l'utilisation de ces chiffres présentés compte non tenu des éléments importants, puisque les incidences comptables de ces éléments selon les IFRS reflètent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités de la Société; ainsi, ces incidences doivent être prises en compte dans l'évaluation et l'analyse des résultats financiers de la Société. Par conséquent, la direction estime que les mesures du rendement financier de la Société conformes aux IFRS et celles non conformes aux IFRS doivent être prises en compte parallèlement.

Chers actionnaires,

J'ai le plaisir d'annoncer que nos résultats pour l'exercice 2017 ont été nettement meilleurs. Groupe Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires totalisant 879,5 millions $ pour l'exercice. Compte non tenu des éléments importants4, la Société a comptabilisé un résultat net annuel de 49,2 millions $ et un résultat par action ordinaire après dilution de 0,32 $.

Les difficultés découlant du ralentissement du commerce mondial, des investissements modérés des entreprises et de l'incertitude politique ont nui à la performance de l'économie mondiale au début de l'exercice, mais le niveau d'activité dans nos secteurs cibles a commencé à s'améliorer à mesure que les investisseurs ont investi davantage dans les secteurs de croissance de l'économie mondiale. Nos activités de mobilisation de capitaux et de consultation se sont constamment améliorées au cours de la période de douze mois et, bien qu'elles aient été inférieures à leurs niveaux historiques, leur rebond d'un exercice à l'autre a été spectaculaire en regard du creux du cycle de marché il y a un an.

De plus, les investissements réalisés au cours de l'exercice visant l'accroissement de nos activités mondiales de gestion de patrimoine nous ont permis de réaliser des progrès dans le cadre de notre stratégie de croissance de la contribution de ce secteur aux produits des activités ordinaires et au résultat net, un important inducteur de stabilité à long terme pour notre société. Environ 40 % du résultat avant impôt tiré de nos activités d'exploitation provient de nos activités de gestion de patrimoine, offrant une base de résultats stables que nous continuerons de solidifier alors que nous déploierons notre stratégie visant à accentuer notre présence dans ce secteur.

Respect de notre engagement envers des frais fixes moins élevés de façon durable

Bien que notre performance au deuxième semestre de l'exercice, et surtout au quatrième trimestre, témoigne d'une conjoncture du marché conciliante, nos résultats découlent également des progrès constants que nous avons réalisés afin de mieux harmoniser nos activités et de rationaliser notre infrastructure mondiale au cours des 18 derniers mois. Je suis heureux d'annoncer que nous avons dépassé nombre de nos objectifs de compression des coûts fixes en tirant avantage des taux de change. Compte non tenu des éléments importants, le total des charges en pourcentage des produits des activités ordinaires a reculé de 7,7 points de pourcentage comparativement à celui de l'exercice précédent. Même si certaines charges ont augmenté du fait de la hausse des produits des activités ordinaires, les frais d'administration ont été de 9,2 % moins élevés que ceux de l'exercice précédent, ce qui témoigne de notre engagement envers la compression des coûts, qui fait partie intégrante de notre culture de partenariat.

Amélioration de la rentabilité en accentuant notre présence dans nos activités mondiales de gestion de patrimoine

Afin d'améliorer la stabilité de nos résultats et notre rentabilité globale, nous avons continué d'investir de manière disciplinée dans nos activités mondiales de gestion de patrimoine. Tout au long de l'exercice, nous avons pris des mesures visant à accroître nos activités au Canada et au Royaume-Uni et en Europe, soit en interne et au moyen de l'acquisition stratégique d'équipes de conseillers et de portefeuilles d'affaires. Les investissements visant à améliorer notre combinaison d'équipes et de produits dans l'ensemble de nos activités nous ont permis d'attirer de nouveaux clients et d'accroître notre part de portefeuille de clients existants.

À la fin de l'exercice 2017, les actifs totaux sous administration et sous gestion s'élevaient à 38,6 milliards $, une hausse de 18 % d'un exercice à l'autre. À l'échelle mondiale, Gestion de patrimoine Canaccord Genuity a généré des produits des activités ordinaires de 267,1 millions $, soit une augmentation de 8,3 % d'un exercice à l'autre et un nouveau record pour ce secteur.

Nos activités de gestion de patrimoine au Royaume-Uni et en Europe sont un excellent modèle pour la croissance et la composition des activités que nous tentons d'atteindre dans d'autres régions géographiques. Avec près de 70 % de ses produits des activités ordinaires provenant d'activités tarifiées récurrentes, ce secteur est moins sensible aux fluctuations du marché et est en mesure d'offrir une croissance stable du résultat net et des marges bénéficiaires stables tout au long du cycle. Malgré le contrecoup des devises découlant de la dépréciation de la livre sterling, ce secteur a inscrit un résultat net record, compte non tenu des éléments importants et avant impôt, de 27,6 millions $ pour l'exercice. Évalués en monnaie locale, les actifs sous gestion de ce secteur ont augmenté de 19,9 % en regard de ceux de la période correspondante de l'exercice précédent.

Notre plateforme moderne et très extensible a apporté des avantages supplémentaires à ce secteur en permettant à nos équipes de gérer avec succès les volumes de négociation élevés en période de volatilité du marché, tout en soutenant nos initiatives de croissance grâce à l'intégration harmonieuse des nouveaux clients et portefeuilles acquis tout au long de l'exercice.

Nous avons également continué de réaliser des progrès dans le cadre de notre stratégie visant à ajouter de nouvelles équipes de conseillers en placement dans nos activités de gestion de patrimoine au Canada. Notre plateforme indépendante constitue un avantage important afin d'attirer des professionnels chevronnés qui désirent continuer d'offrir des services-conseils professionnels et personnalisés à leurs clients. Les équipes qui se sont jointes à nous depuis l'annonce de notre placement privé en octobre ont ajouté des nouveaux actifs d'un montant de 1,7 milliard $. À la fin de l'exercice, les actifs totaux sous administration et sous gestion de ce secteur s'établissaient à 13,2 milliards $, une augmentation de 43,9 % par rapport à l'an dernier.

Fait important, la taille moyenne du portefeuille par équipe de conseillers dans ce secteur a augmenté pour atteindre près de 100 millions $ à la fin de l'exercice 2017, une hausse de 42 % d'un exercice à l'autre. Alors que nous avons continué d'accroître les produits tirés des activités à frais fixes, les produits tirés des activités transactionnelles ont également connu une hausse, les clients ayant accédé au marché de façon plus active grâce à notre leadership dans les activités de financement de démarrage pour les secteurs de croissance clés de l'économie.

Excellence pour tous les cycles du marché grâce à l'harmonisation de nos activités sur les marchés des capitaux

Nous sommes restés fortement déterminés à positionner l'entreprise pour un succès à long terme pendant que nos perspectives de croissance mondiale s'améliorent. L'année dernière, nous avons décidé de nous départir des activités au rendement inadéquat dans nos entreprises sur les marchés des capitaux et de mettre l'accent sur les secteurs de croissance clés de l'économie. Cette approche rigoureuse nous permet de fournir des services intégrés à l'échelle mondiale, qui favorisent le développement de relations clients à long terme et offrent des possibilités de croissance des produits des activités ordinaires sur un cycle commercial prolongé.

Nous avons également réalisé des placements prudents afin de recruter des professionnels de talent et d'améliorer nos capacités dans nos activités de financement de sociétés, de consultation ainsi que de financement et de restructuration de la dette. Pendant l'exercice, nous avons amélioré la coordination entre les activités et les régions et avons ajouté des équipes de vente et de négociation spécialisées. Ces initiatives nous ont permis d'approfondir les relations avec les clients et de retirer plus de valeur de nos activités existantes. Bien que nous ayons réduit de 17 % notre personnel mondial dans les activités liées aux marchés des capitaux d'un exercice à l'autre, j'ai l'immense plaisir d'annoncer une augmentation de 35 % des produits des activités ordinaires par employé dans ce secteur.

Nos efforts de diversification ont également permis de protéger nos activités de l'incidence de la chute des prix des produits de base. Pendant l'exercice, 74 % du total des produits des activités ordinaires a été généré à l'extérieur du Canada. Même si nous sommes heureux d'observer un regain des activités dans les secteurs des mines et de l'énergie et que de solides équipes sont en place pour répondre à la demande croissante, notre dépendance à ces secteurs a également été réduite de façon importante. À l'exercice 2017, 74 % du total des produits tirés du financement de sociétés et des services de consultation provenait de secteurs autres que celui des ressources. Bien que le secteur de l'énergie demeure un élément important pour la Société, notre exposition à ce secteur, évaluée en regard du total des produits des activités ordinaires à l'échelle de l'entreprise, était de moins de 5 %.

Position dominante à titre de banque d'investissement indépendante centrée et souple

Notre secteur des marchés des capitaux mondiaux a généré des produits des activités ordinaires de 598,4 millions $ à l'exercice 2017. Les produits des activités ordinaires ont augmenté dans toutes nos régions géographiques, et nous avons atteint la rentabilité pour chaque territoire. Même si l'exercice a commencé lentement, les nouvelles émissions et les activités de consultation se sont améliorées de façon graduelle au cours de la période de douze mois, le plus important accroissement ayant eu lieu au cours du quatrième trimestre.

L'équipe australienne des marchés des capitaux a fermement positionné Canaccord Genuity en tant que principal concurrent du marché intermédiaire dans la région et a établi un record à l'exercice 2017 avec une hausse de 91,7 % d'un exercice à l'autre. Nos activités aux États-Unis ont également inscrit un rendement record grâce à nos activités de négociation élargies, qui ont généré une hausse des produits des activités ordinaires de 21,3 % par rapport à ceux de l'exercice précédent et ont atteint un nouveau sommet dans ce secteur. Le niveau de nos activités sur les marchés des capitaux au Canada a continué d'être inférieur aux niveaux historiques, mais l'équipe a réussi à obtenir une augmentation du financement de sociétés de 131,5 % d'un exercice à l'autre. La collaboration entre notre groupe de montage de placement et nos équipes de gestion de patrimoine nous a permis de terminer un certain nombre de financements de démarrage pour des clients entrepreneurs.

La performance de nos activités au Royaume-Uni, en Europe et à Dubaï a été touchée par la rareté des émissions d'actions au Royaume-Uni, en raison de l'incertitude ayant suivi le résultat du référendum sur le Brexit, qui a commencé à s'inverser pendant le deuxième semestre de l'exercice. Une importante amélioration du rendement a eu lieu au quatrième trimestre, attribuable surtout à plusieurs mandats de services consultatifs d'envergure dirigés par nos équipes au Royaume-Uni et à Dubaï.

L'amélioration du contexte économique ainsi que les progrès que nous avons réalisés dans nos activités nous donnent de bonnes raisons d'être optimistes quant au rendement futur. Cependant, nous demeurons tout de même préparés à faire face à un éventuel accroissement de la volatilité ou à un repli du marché. Bien que nous ayons réalisé des profits stables dans nos activités de négociation, nous savons que les résultats peuvent varier selon la date de clôture des transactions.

Au Royaume-Uni, les élections générales récemment déclenchées vont certainement entraîner une incertitude à l'égard des activités de mobilisation de capitaux et de négociation. Néanmoins, s'il advenait que la volatilité s'accroisse, nous prévoyons que les activités de négociation de nos entreprises des marchés des capitaux et de gestion de patrimoine dans cette région bénéficieront de la hausse des activités de négociation, comme elles l'ont fait au cours des mois suivant le résultat du référendum sur le Brexit. Nous avons également positionné ce secteur de façon proactive dans le cadre de MiFID II, en concentrant nos placements en recherche sur les actions dans des secteurs clés où nous pouvons jouer un rôle de chef de file en tirant parti des avantages de notre perspective mondiale unique et en améliorant nos capacités d'exécution. Notre outil de sélection de titres et de création d'idées exclusif, QuestMD, procure un autre avantage concurrentiel au Royaume-Uni et à l'échelle mondiale, tant à titre d'offre distincte qu'à titre de complément solide à notre offre de recherche existante.

De plus, les changements moins rapides que prévu à Washington ont entraîné un retour vers la prudence sur les marchés des capitaux et les marchés boursiers aux États-Unis. Toutefois, nous estimons que la hausse des résultats, l'amélioration du contexte économique mondial et des fonds propres relativement disponibles pour les secteurs de croissance favoriseront un contexte d'exploitation positif pour nos activités.

Mise en oeuvre d'une stratégie cohérente, souple et axée sur la stabilité à long terme

Grâce à une équipe allégée et polyvalente qui priorise méthodiquement les occasions de gain d'efficacité dans l'ensemble de nos activités, nous avons la chance de travailler avec des professionnels qui font preuve d'une grande intégrité et qui portent une attention particulière au résultat net.

J'ai déjà dit que, peu importe le résultat d'un événement, la Société est en mesure de le gérer. Même si nous continuons d'anticiper des hausses périodiques des niveaux de volatilité alors que les marchés réagissent aux particularités des changements aux règlements et aux politiques, notre bilan demeure suffisamment solide pour réaliser notre plan d'affaires, et notre indépendance nous permet de saisir des possibilités et d'apporter des ajustements au fur et à mesure que la conjoncture des marchés évolue.

Au sein de nos activités sur les marchés des capitaux et de gestion de patrimoine, notre atout concurrentiel demeure notre capacité d'offrir à notre clientèle des services très pertinents ainsi qu'un accès à une riche expertise mondiale, qui constituent pour nous une formidable possibilité de dominer le marché dans toutes nos activités et régions géographiques.

J'aimerais remercier l'ensemble du personnel, des partenaires et des administrateurs pour les efforts continus qu'ils déploient afin de réaliser notre stratégie pendant cette période de transformation pour la Société. Bien que nous ayons encore du travail à faire, je suis convaincu que notre culture de partenariat renouvelée et notre engagement infaillible à améliorer la stabilité dans l'ensemble de nos activités nous permettront de dégager d'excellents résultats à l'avenir.

Salutations cordiales,

Dan Daviau

Président et chef de la direction

Groupe Canaccord Genuity Inc.

1 Les chiffres compte non tenu des éléments importants sont des mesures non conformes aux IFRS. Voir les mesures non conformes aux IFRS à la page 7. 2 Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires correspond au résultat net ajusté en fonction des participations ne donnant pas le contrôle et des dividendes sur actions privilégiées. 3 Les charges à l'exercice 2016 comprenaient une charge de dépréciation de 321 millions $ relative au goodwill et aux autres actifs. 4 Voir les mesures non conformes aux IFRS à la page 7. 5 Transactions de plus de 1,5 million $. Données de la Société. 6 Les équipes de conseillers comprennent normalement un ou plusieurs conseillers en placement et leurs assistants et adjoints qui gèrent un ensemble commun de comptes clients. Les équipes de conseillers qui sont dirigées par un conseiller en placement ou constituées d'un seul conseiller en placement qui détient son permis depuis moins de trois ans sont exclues du nombre de nos équipes de conseillers, car il faut habituellement trois ans environ à un nouveau conseiller en placement pour se constituer un portefeuille de taille moyenne.

