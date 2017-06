Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, encourage tous les Canadiens à célébrer les cultures et les langues des Premières Nations à l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, encourage les Premières Nations ainsi que tous les Canadiens à prendre part aux événements culturels et autres célébrations organisés à l'occasion du Mois national de l'histoire autochtone, qui a lieu en juin, et de la Journée nationale des Autochtones, le 21 juin.

« Le Mois national de l'histoire autochtone donne aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur leurs voisins autochtones et d'établir une nouvelle relation fondée sur la compréhension et le désir mutuel d'un avenir positif. La sensibilisation aux Premières Nations, leur histoire, leurs droits et leurs traités, peut contribuer à jeter les bases d'un changement positif pour chacun d'entre nous », a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. « Alors que les Canadiens célèbrent leur 150e anniversaire en tant que nation, rassemblons-nous pour en apprendre davantage sur les cultures, les langues et les traditions des Premières Nations, ainsi que sur les nombreuses contributions de leurs peuples à l'histoire du Canada. Le mouvement à l'échelle du pays visant à reconnaître le territoire traditionnel est une façon simple et honorable de respecter le passé et d'enseigner l'histoire aux nouvelles générations. Nous souhaitons également que les Canadiens sachent que malgré le génocide du système des pensionnats, la colonisation et le contrôle de la Loi sur les Indiens, et tout ce qu'ont enduré les peuples des Premières Nations, nous sommes toujours ici, plus forts et plus bruyants. »

Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, a récemment envoyé une lettre au premier ministre, proposant que les mots « peuples autochtones » remplacent le mot « Autochtones » dans la désignation de la Journée nationale des Autochtones et de celle du Mois national de l'histoire autochtone, afin qu'elles cadrent mieux avec les termes actuellement utilisés par les Nations Unies. En 2013, l'Assemblée générale des chefs a adopté une résolution exhortant le gouvernement du Canada à déclarer le 21 juin comme une fête nationale connue sous le nom de Journée des peuples autochtones.

Le terme « Autochtone » fait référence à trois groupes distincts d'Autochtones au Canada - les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Alors que nous approchons du solstice d'été, des événements et des rassemblements spéciaux se dérouleront partout au pays pour célébrer les apports et les réalisations des peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits, de même que leurs cultures, leurs traditions et leurs langues.

Le Mois national de l'histoire autochtone est célébré par le gouvernement fédéral en juin de chaque année afin de rendre hommage aux contributions des peuples autochtones du Canada. La notion d'une fête nationale pour célébrer les peuples autochtones du Canada a été préconisée par l'APN en 1982. Cette fête, déjà très connue sous le nom de Jour national de solidarité des peuples autochtones, a été officiellement désignée par le gouvernement fédéral comme étant la Journée nationale des Autochtones en 1996.

L'Assemblée des Premières Nations est un organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

SOURCE Assemblée des Premières Nations

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 19:00 et diffusé par :