L'Ordre des pharmaciens du Québec remet son Prix Innovation 2017 à M. Alexandre Chagnon

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec est heureux d'annoncer la remise de son prix Innovation 2017 à M. Alexandre Chagnon. Ce prix vient reconnaître le travail de pharmaciens qui, par leur innovation, ont eu un impact significatif pour la population.

En 2014, M. Chagnon innove en lançant questionpourunpharmacien.com, une plateforme Web offrant aux patients la possibilité d'obtenir, gratuitement et en moins de 24 heures, des réponses à leurs questions de santé de la part d'un pharmacien bénévole de leur communauté. Depuis son lancement, l'initiative connaît un vaste succès. Grâce à l'appui d'un réseau de plus de 100 pharmaciens bénévoles, la plateforme a permis à plus de 5 000 patients de recevoir une information fiable et de qualité sur des questionnements qui relèvent de l'expertise du pharmacien.

« Nous savons que selon une étude réalisée par le CRTC, 9 adultes canadiens sur 10 consultent Internet pour s'informer sur leur santé1. En lançant questionpourunpharmacien.com, confie M. Chagnon, mon objectif était de protéger le public de la désinformation en santé sur Internet et d'assurer la place du pharmacien dans la prise en charge du patient. »

Diplômé de l'Université Laval en 2013, M. Chagnon est pharmacien en établissement au CIUSSS de l'Estrie - CHUS depuis 2013 et occupe, depuis 2016, des fonctions de chargé en enseignement clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval.

M. Chagnon a été honoré devant ses pairs à l'occasion de l'Événement des pharmaciens 2017, un rendez-vous organisé par l'Ordre des pharmaciens du Québec conjointement avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, ainsi qu'en partenariat avec la Faculté de pharmacie de l'Université Laval dans le cadre du 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert, le premier apothicaire en Amérique du Nord.

Le prix Innovation est remis à un membre de l'Ordre qui s'est distingué dans son milieu d'exercice par le développement de modèles de prestation de soins pharmaceutiques se caractérisant par leur aspect innovateur et leur effet sur le mieux-être de la population.

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec. Plus de 800 pharmaciens oeuvrent notamment à titre d'enseignant ou pour des organismes publics, associatifs ou communautaires.



