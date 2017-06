L'appui renouvelé du fédéral envers l'innovation forestière canadienne bénéficiera à une bioéconomie durable







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - FPInnovations accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral en appui au secteur forestier canadien pour soutenir la diversification des marchés et des produits ainsi que les communautés autochtones dependant du secteur forestier. L'annonce, faite par l'honorable Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international, souligne l'importance du secteur forestier dans l'économie canadienne et la reconnaissance du rôle primordial que le gouvernement joue dans l'appui à la recherche et au développement innovateurs et dans la diminution des risques reliés aux biotechnologies transformatrices.

Plus particulièrement, les investissements de Ressources naturelles Canada dans la transformation de l'industrie forestière et le programme d'innovation forestière ont été prolongés afin de continuer à placer l'industrie forestière canadienne à l'avant-garde de la bioéconomie émergente et de réduire la dépendance aux produits traditionnels. Associée au soutien pour le développement économique forestier des communautés autochtones à travers le Canada, notamment dans le secteur des écotechnologies, de la gérance de l'environnement et de la gestion des ressources forestières, cette approche gouvernementale concertée assurera que le secteur se prépare à un avenir durable tout en créant, dès aujourd'hui, des débouchés économiques ainsi que des emplois.

Faits en bref

Le secteur forestier joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne et emploie directement plus de 230 000 travailleurs dans toutes les régions du pays, y compris dans 200 communautés dont le secteur forestier est à l'origine d'au moins 50 % de leur revenu.

Précédemment, le gouvernement fédéral a offert du financement à FPInnovations pour soutenir sa recherche innovatrice et la diminution des risques de technologies précommerciales pour des bioproduits révolutionnaires comme :

La construction de la première usine de démonstration de nanocellulose cristalline au monde en collaboration avec Domtar



La construction de la première usine de démonstration de production de fibrilles de cellulose en collaboration avec Kruger et



La mise en place d'un procédé d'extraction de lignine à l'échelle commerciale en collaboration avec l'usine West Fraser.

Un total de 118 millions $ sur trois ans sera investi dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) et le Programme d'innovation forestière (PIF).

Un montant de 10 millions $ additionnel sera investi dans l'Initiative de foresterie autochtone.

Citations

« L'appui renouvelé du gouvernement fédéral envers l'innovation dans le secteur forestier procurera des avantages concrets pour la bioéconomie émergente et pour les communautés autochtones dépendantes de ce secteur. Cette annonce permettra de développer davantage les marchés de la construction en bois et de diminuer les risques reliés à recherche innovatrice des technologies, procédés et produits de prochaine génération, assurant ainsi l'avenir économique de centaines de communautés ainsi qu'un secteur forestier respectueux de l'environnement. »

Pierre Lapointe, président et chef de la direction, FPInnovations

