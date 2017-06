L'Ordre des pharmaciens remet le Prix Louis-Hébert ex aequo à Mme Sylvie Bouchard et à Mme Sylvie Carle







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec est heureux d'annoncer la remise de son prix Louis-Hébert ex aequo à Mme Sylvie Bouchard et Mme Sylvie Carle. Ce prix honorifique, qui représente la plus haute distinction décernée par l'Ordre, est remis une fois par année à un pharmacien qui s'est tout particulièrement démarqué au cours de sa carrière.

Mme Sylvie Bouchard : une pharmacienne au coeur des grands changements

Sylvie Bouchard occupe actuellement le poste de directrice de la Direction du médicament de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS), où elle dirige notamment l'évaluation des avantages et des coûts des médicaments en vue d'établir des recommandations quant à leur adoption, leur utilisation, leur couverture par le régime public ou leur usage optimal. Chaque jour, le travail de Mme Bouchard aide la société québécoise à faire des choix éclairés en matière d'accès équitable aux médicaments.

Avant de se joindre à l'INESSS, Sylvie Bouchard a notamment exercé la profession de pharmacienne en établissement de santé et de gestionnaire en pharmacie d'hôpital, d'abord au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHAUQ), puis au Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ), où elle a contribué à l'essor de la pratique en soins intensifs. Mme Bouchard fut au coeur d'un projet d'implantation de technologies de robotisation et de distribution des médicaments au CHAUQ en 2001, qui a sécurisé le processus de distribution sur plusieurs sites et permis ainsi aux pharmaciens d'exercer davantage dans les unités de soins.

Le parcours unique de Mme Bouchard montre en quoi les pharmaciens peuvent être des agents de changement à tous les niveaux de la société.

Visionnez la vidéo hommage de Sylvie Bouchard

Mme Sylvie Carle : un engagement clinique et scientifique exemplaire pour l'excellence des soins pharmaceutiques

Ayant indéniablement fait sa marque depuis son arrivée au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) en 1981, Sylvie Carle assure aujourd'hui la qualité de l'acte des soins pharmaceutiques et est responsable de l'encadrement des étudiants et résidents en pharmacie en raison de son double rôle d'adjointe au chef du Département de pharmacie, volet soins pharmaceutiques, et de coordinatrice à l'enseignement.

Reconnue pour son engagement envers le développement des soins pharmacologiques, Mme Carle exerce un leadership à la fois clinique, scientifique et académique dans l'univers de la pharmacie en établissement de santé, en plus d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'intégration des pharmaciens aux équipes multidisciplinaires de soins.

Auteure d'une vaste littérature scientifique, Mme Carle est une conférencière recherchée pour son expertise en antibiothérapie et en soins pharmaceutiques, en plus de jouer un rôle clé au sein de nombreux comités d'experts à l'échelle provinciale et nationale.

Mme Bouchard et Mme Carle ont été honorées devant leurs pairs à l'occasion de l'Événement des pharmaciens 2017, un rendez-vous organisé par l'Ordre des pharmaciens du Québec conjointement avec l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, ainsi qu'en partenariat avec la Faculté de pharmacie de l'Université Laval, dans le cadre du 400e anniversaire de l'arrivée de Louis Hébert, le premier apothicaire en Amérique du Nord.

Visionnez la vidéo hommage de Sylvie Carle

Prix Louis-Hébert

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un membre actuel ou d'un ancien membre de l'Ordre qui s'est distingué de façon soutenue par son engagement envers la profession, son rayonnement à l'intérieur et à l'extérieur de son milieu d'exercice, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence pour la profession.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec. Plus de 800 pharmaciens oeuvrent notamment à titre d'enseignant ou pour des organismes publics, associatifs ou communautaires.

SOURCE ORDRE DES PHARMACIENS DU QUEBEC

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 18:30 et diffusé par :