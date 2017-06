Mme Marie Pineau reçoit le Mérite du CIQ 2017 à titre posthume







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans le cadre de l'Événement des pharmaciens 2017, un hommage a été rendu à Mme Marie Pineau, une grande bâtisseuse du milieu de la pharmacie. Mme Pineau s'est vu remettre le Mérite du CIQ, à titre posthume, par Danielle Boué, vice-présidente du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ).

Marie Pineau a toujours été une femme engagée. En plus d'avoir siégé à plusieurs instances relevant du gouvernement du Québec et du Canada, elle a occupé plusieurs fonctions à l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ). Tour à tour membre du comité d'inspection professionnelle, membre et présidente du comité conjoint OPQ-Collège des médecins du Québec, membre du conseil d'administration et première vice-présidente du comité administratif de l'Ordre, Marie Pineau avait à coeur d'offrir aux Québécois une pharmacie de qualité répondant à leurs besoins.

Tous les pharmaciens du Québec qui exercent aujourd'hui les activités prévues par l'actuelle Loi sur la pharmacie le doivent en partie à Marie Pineau, cette dernière ayant présidé le comité sur l'organisation de la pratique de l'Ordre, dont le rapport a été à la base du projet de loi modifiant la Loi sur la pharmacie (Loi 41).

Mme Pineau a oeuvré en milieu hospitalier et au sein de l'industrie pharmaceutique. Elle a reçu de nombreux prix honorifiques. Elle était Fellow des sociétés canadienne et américaine des pharmaciens d'hôpitaux. Elle manque déjà beaucoup dans le coeur de nombreux pharmaciens au Québec.

Mérite du CIQ

Les « Mérite du CIQ » sont décernés sur recommandation des ordres professionnels à l'un de leurs membres dont les réalisations ont eu un impact sur le développement de l'Ordre et dont les contributions au développement de la profession en lien avec les valeurs du système professionnel sont significatives.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec. Plus de 800 pharmaciens oeuvrent notamment à titre d'enseignant ou pour des organismes publics, associatifs ou communautaires.

SOURCE ORDRE DES PHARMACIENS DU QUEBEC

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 18:30 et diffusé par :