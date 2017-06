Autoroute 20 et boulevard des Sources à Pointe-Claire - Restriction de charge dans l'échangeur des Sources à Pointe-Claire







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route de la mise en place une mesure préventive dans l'échangeur des Sources à compter du 1er juin 2017, 18 h. Celle-ci vise à maintenir la sécurité et la fonctionnalité de l'échangeur.

À compter du 1er juin 2017, 18 h

Bretelle menant du boulevard des Sources en direction sud vers l'autoroute 20 en direction ouest

Restriction quant aux limites de charges permises pour tous les véhicules : 5 tonnes (interdisant tout passage de camion)



Un détour balisé pour les camions sera mis en place. Ces derniers devront emprunter la bretelle menant à l'autoroute 20 en direction est, poursuivre jusqu'à la sortie no 56 Aut. 520 est, Av. Dorval et faire demi-tour via l'échangeur Dorval afin d'atteindre l'autoroute 20 en direction ouest.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

