Déclaration du premier ministre du Canada en réponse à la décision des États-Unis de se retirer de l'Accord de Paris







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante en réponse à la décision des États-Unis de se retirer de l'Accord de Paris :

« Nous sommes profondément déçus que le gouvernement fédéral des États-Unis ait décidé de se retirer de l'Accord de Paris. Le Canada est inébranlable dans sa volonté de lutter contre les changements climatiques et de soutenir la croissance économique propre. Les Canadiens savent que nous devons prendre des mesures décisives et collectives pour nous attaquer aux dures réalités qui découlent de notre climat en bouleversement.

« Bien que la décision des États-Unis soit désolante, nous restons inspirés par le mouvement qui continue de prendre de l'ampleur dans le monde entier pour combattre les changements climatiques et faire la transition vers des économies axées sur la croissance propre. Nous sommes fiers que le Canada fasse cause commune avec tous les autres pays qui appuient l'Accord. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires nationaux et internationaux pour favoriser les progrès dans ce qui constitue l'un des plus grands défis auxquels le monde fait face.

« Il n'est pas seulement question des possibilités économiques énormes qu'offre la croissance propre, ni de la nécessité de contrer les menaces urgentes qui découlent des changements climatiques. Nous avons un désir ambitieux et inébranlable de laisser un monde plus sain et plus durable à nos enfants et aux générations à venir.

« Nous avons tous une responsabilité dans le monde, et c'est pourquoi le Canada continuera de travailler avec les États-Unis à l'échelle des États, ainsi qu'avec d'autres intervenants américains, afin de lutter contre les changements climatiques et de promouvoir la croissance propre. Nous poursuivrons également le dialogue avec le gouvernement fédéral des États-Unis afin de discuter de ce dossier, qui est d'une importance cruciale pour toute l'humanité, ainsi que pour cerner des domaines d'intérêt commun sur lesquels nous pouvons collaborer, notamment la réduction des émissions. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 17:54 et diffusé par :