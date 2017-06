Le gouvernement du Canada annonce un investissement d'un million de dollars dans la technologie propre afin d'améliorer les réseaux ferroviaires urbains







Le financement offert dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest aidera les entreprises à commercialiser rapidement leurs idées.

EDMONTON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Grâce à un investissement d'un million de dollars du gouvernement du Canada, Willowglen Systems, une entreprise d'Edmonton mondialement connue, sera bientôt en mesure de faire fonctionner plus efficacement des réseaux de transport en commun ferroviaire dans le monde entier et contribuera ainsi à la croissance de l'emploi dans l'économie locale.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada a fait cette déclaration aujourd'hui.

Willowglen Systems utilisera la contribution pour commercialiser et vendre la prochaine génération de SCADACOM Transit ICS, son système de commande intégré destiné à des applications de réseaux de métro. Le système peut surveiller tous les éléments d'un réseau de transport en commun ferroviaire, permettant aux opérateurs et aux superviseurs d'avoir une vision complète et en temps réel du réseau. Ainsi, ce système renforce les normes de sécurité, la fiabilité et l'efficacité sur les plans économique et environnemental. L'entreprise compte actuellement 60 employés et envisage d'en intégrer plus de 100 autres au sein de son personnel technique en vue de ce projet de commercialisation.

La demande mondiale de réseaux de transport en commun ferroviaire sécuritaires et efficaces est en pleine croissance. Chaque année, plus de trois milliards d'usagers empruntent des métros légers, des métros et des réseaux ferroviaires interurbains contrôlés par les technologies de Willowglen. Selon des prévisions, ce nombre devrait passer à 10 milliards d'usagers au cours des six prochaines années.

Cet investissement figure parmi les différents projets réussis annoncés dans le cadre de l'Initiative d'innovation dans l'Ouest (Initiative InnO). Le programme offre 100 millions de dollars sous forme de contributions remboursables aux petites et aux moyennes entreprises de l'Ouest canadien.

Citations

« Willowglen Systems est un excellent exemple d'entreprise qui a diversifié ses activités afin de soutenir une industrie en pleine croissance. En investissant des fonds de l'Initiative InnO dans des entreprises innovatrices comme Willowglen, le gouvernement du Canada aide les entreprises canadiennes à affronter la concurrence à l'échelle internationale, tout en créant plus d'emplois de grande qualité pour les Albertains. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« La contribution de l'Initiative InnO permettra à Willowglen Systems de consolider le succès de ses solutions de réseaux de transport en commun ferroviaire et d'accroître sa clientèle et sa renommée sur un plus grand nombre de marchés internationaux. Notre mission est d'améliorer la sécurité, l'efficacité et l'empreinte environnementale des réseaux de métro et des réseaux ferroviaires régionaux dans le monde entier. Nous sommes très fiers de proposer des technologies qui aideront à préserver notre planète pendant les années à venir. »

- Wayne Karpoff, président, Willowglen Systems

Liens additionnels

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter : @DEO_Canada

Page d'accueil de DEO

Numéro sans frais de DEO :1-888-338-9378

Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience auditive) : 1-877-303-3388

S'IL Y A INCOMPATIBILITÉ ENTRE UNE VERSION IMPRIMÉE ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT.

SOURCE Diversification de l'économie de l'Ouest du Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 18:00 et diffusé par :