Le Conservatoire applaudit la réussite de nombreux élèves en musique et en art dramatique

QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - En cette fin d'année scolaire, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est heureux de souligner le travail, l'accomplissement et la réussite de plusieurs de ses élèves qui forment une cohorte de 55 jeunes artistes talentueux.

Au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et à celui de Québec, 27 élèves ont reçu leur diplôme (niveau équivalent au baccalauréat), soit 22 élèves en Jeu, un élève en Mise en scène et création et 4 élèves en Scénographie. Les diplômés en art dramatique ont terminé une troisième année de formation axée sur la présentation de productions théâtrales devant public, dont certaines sous la responsabilité de metteurs en scène invités. Il s'agit d'une période particulièrement exigeante qui requiert l'intégration des différents apprentissages. Les diplômés en Jeu concluent aussi leur parcours en participant aux auditions générales du Quat'Sous, un moment charnière qui représente à la fois leur sortie du Conservatoire et leur entrée dans le monde professionnel.

En musique, 28 élèves, formés dans les établissements de Montréal, Québec et Rimouski, viennent de réussir leur Concours (niveau maîtrise). Parmi eux, 17 ont été récompensés pour la grande qualité de leur examen de sortie. Une élève s'est vu remettre un Prix avec grande distinction du Conservatoire ; cinq ont mérité le Prix avec distinction et 11 autres se sont vu décerner un Prix. (Consultez l'Annexe I ci-après pour accéder à la liste complète de ces élèves.) Par ailleurs, de nombreux autres élèves en musique achèvent actuellement un cycle d'études dans les différents établissements du Conservatoire et sont en voie d'obtenir un DEC ou encore un diplôme de 1er ou de 2e cycle universitaire.

Rappelons que tous les membres des jurys des Concours en musique provenaient de l'extérieur du Conservatoire. Ceux-ci oeuvrent au sein de réputés orchestres, ensembles et établissements d'enseignement québécois, canadiens et internationaux. La création de jurys composés de membres indépendants et de provenances diverses vise à assurer une sanction des études qui réponde aux plus grands standards dans le domaine musical, en plus de créer de précieux ponts entre la relève et le milieu professionnel national et international.

« Le Conservatoire est un haut lieu de formation qui propulse chaque année de nombreuses carrières artistiques. Je félicite tous ces élèves qui ont fait preuve de persévérance et de rigueur pour réussir ce passage important de leur parcours. Je leur souhaite de poursuivre sur cette belle lancée et je suis certain qu'ils sauront faire rayonner leur talent et la culture québécoise, ici comme à l'étranger », a déclaré Marc Lalonde, directeur général du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, fondé par Wilfrid Pelletier en 1942, forme des professionnels de la scène à Gatineau, à Montréal, à Québec, à Rimouski, à Saguenay, à Trois-Rivières et à Val-d'Or. On peut le suivre sur Facebook, Twitter et Youtube. conservatoire.gouv.qc.ca

Annexe I -- Élèves diplômés en art dramatique

et ayant réussi leur Concours de musique, 2016-2017

ART DRAMATIQUE

JEU

MISE EN SCÈNE ET CRÉATION Laura Amar, CADQ Blanche Gionet?Lavigne, CADQ Michel Bertrand, CADQ Mathieu Aumont, CADM Leila Donabelle Kaze, CADQ

Karyane Bilodeau, CADM Emilie Lajoie, CADM SCÉNOGRAPHIE Antoine Charbonneau-Demers, CADM Vincent Legault, CADQ Marilou Bois, CADQ Jeanne Chaumont-Goneau, CADM Eve Lemieux, CADM Camille Langlois, CADQ Etienne D'Anjou, CADQ Vincent Massé-Gagné, CADQ Marianne Lebel, CADQ Lyndz Dantiste, CADM Lili Morin-Prévost, CADM Jessica Minello, CADQ Rosalie Daoust, CADQ Alexandre Nachi, CADM

Félix Delage-Laurin, CADQ Laura Rochon?Massicotte, CADQ

Alex Desmarais, CADQ Francis Tremblay, CADM

Myriam Gaboury, CADM Marianne Tremblay-Bluteau, CADQ



Visitez les pages Web avec CV et photos des diplômés 2017 du Conservatoire d'art dramatique de Montréal et du Conservatoire d'art dramatique de Québec.





MUSIQUE

PRIX AVEC GRANDE DISTINCTION SUCCÈS Ana Isabel Ruiz Felix, CMM, flûte Marie-Julia Boucher, CMR, clavecin

Hakim Boudaa, CMM, piano PRIX AVEC DISTINCTION Jonathan Decelles-Gagnon, CMM, trompette Isabelle Bouchard, CMM, violon William De Giuli, CMQ, percussion Eve Dessureault, CMM, chant Sophie Doyon, CMQ, piano Bruce Gaulin-Boilard, CMQ, piano Alexandra Juneau, CMM, cor Mélina Rouquié, CMM, violoncelle Bobby Lajoie, CMQ, contrebasse Marie-Claire Vaillancourt, CMM,

musique de chambre Benjamin Lebel, CMQ, trompette

Geoffroy Mageau-Béland, CMM, cor PRIX Véronique Noreau, CMQ, saxophone Vincent Delorme, CMM, musique de chambre Dominic Veilleux, CMQ, chant Joshua Iverson, CMM, clarinette

Nicolas Lapointe, CMM, percussion

Gilles Magnard, CMQ, direction d'orchestre

Lysandre Ménard, CMM, accompagnement au piano

Elise Poulin, CMM, hautbois

Manuel Provençal, CMQ, chant

Félix Ste-Marie, CMQ, direction d'orchestre

Jacob Struzik, CMM, clarinette

Sébastien Talbot, CMM, contrebasse

Louis Edouard Thouin-Poppe, CMM, guitare









CADM = Conservatoire d'art dramatique de Montréal

CADQ = Conservatoire d'art dramatique de Québec

CMM = Conservatoire de musique de Montréal

CMQ = Conservatoire de musique de Québec

CMR = Conservatoire de musique de Rimouski



