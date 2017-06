Plan d'aide fédéral à l'industrie du bois d'oeuvre : soutenir en reconnaissant les besoins spécifiques de l'industrie québécoise







MONTRÉAL, le 1 juin 2017 /CNW Telbec/ - « Le plan d'aide fédéral à l'industrie du bois d'oeuvre permettra aux entreprises qui subissent les conséquences du conflit commercial avec les États-Unis de traverser celui-ci avec davantage d'outils », affirme Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

La FCCQ a réclamé à de nombreuses reprises l'implantation de mesures ciblées, telle que l'instauration d'un programme de garanties de prêt, pour atténuer les secousses de ce nouveau chapitre du contentieux sur le bois d'oeuvre en permettant aux entreprises exportatrices d'assumer l'imposition de droits compensateurs et de continuer de vendre leurs produits sur le marché américain. Elle salue les mesures visant la diversification des marchés et des produits de l'exploitation forestière qui favoriseront l'innovation et la recherche de nouveaux marchés d'exportation. Elle souligne également les mesures de soutien pour atténuer les pertes d'emploi qui pourraient survenir dans les secteurs qui pourraient connaître une baisse des activités.

« Ce conflit qui s'annonce long affectera, à terme, la compétitivité des entreprises du secteur forestier. C'est pourquoi nous devons tout mettre en oeuvre pour soutenir ces dernières étant donné l'impact qu'elles ont sur l'économie du Québec et de ses régions », poursuit Stéphane Forget.

La FCCQ invite le gouvernement fédéral à travailler avec le gouvernement du Québec, qui l'a précédé dans la mise en place d'un programme d'aide à l'industrie québécoise, afin de développer des mesures qui soutiendront spécifiquement les entreprises de la province. La FCCQ rappelle de plus que le Québec a fait preuve d'innovation en adoptant un nouveau régime forestier en 2013. Ce régime offre une réponse et des solutions aux contraintes commerciales qui sont sources de conflits depuis des décennies avec les États-Unis.

