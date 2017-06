Concur annonce le lancement de ses opérations en Corée du Sud







Le partenariat avec SAP propulse la stratégie de commercialisation, alors que Concur achève son expansion dans l'un des 10 plus importants marchés mondiaux du voyage

SÉOUL, Corée du Sud, 1 juin 2017 /CNW/ - Concur, une société SAP et l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des voyages, des dépenses et de la facturation, annonce aujourd'hui son expansion en Corée du Sud. Concur se joindra au bureau de SAP à Séoul pour offrir les solutions Expense à de vastes conglomérats, des entreprises commerciales et des sociétés multinationales menant leurs activités en Corée du Sud.

« La Corée du Sud est une part importante de la stratégie mondiale de croissance de Concur », souligne Won Joon Hyoung, président, SAP Corée. « Nous disposons actuellement d'un intérêt et d'une initiative commerciale d'importance en Corée du Sud, même si nous n'avons pas de bureau sur place. Les solutions désuètes de gestion des dépenses et des voyages fortement déployées au sein des marchés d'aujourd'hui ne peuvent fournir les données et les connaissances approfondies qui aident les entreprises à prendre des décisions éclairées. En investissant dans les opérations de Concur en Corée du Sud, notre objectif est de devenir le meneur du marché domestique de la gestion des déplacements et des dépenses. »

Barry Long a été nommé vice-président des ventes mondiales, Asie-Pacifique, pour Concur, alors que Jaesung Kim devient le directeur des ventes de Concur Corée. Dans les mois qui viennent, Concur mettra sur pied d'autres équipes de développement des affaires, de prestation de service, de ventes, de consultation en solutions, et de marketing.

Lors du quatrième trimestre de 2016, Concur a enregistré une croissance d'année en année de plus de 125 pour cent parmi sa clientèle coréenne actuelle, et une hausse de plus de 113 pour cent d'allocation de remboursement des dépenses. Selon le BTI Outlook1 de la Global Business Travel Association, les voyages d'affaires en Corée du Sud ont représenté au total 32,6 milliards $ en 2015. Le BTI prévoit que le volume de dépense des projets progressera à un rythme de 4,4 pour cent par année jusqu'en 2020, surpassant la croissance économique par un facteur de 2,6 à 2,8 pour cent.

« Les occasions en Corée du Sud sont majeures », souligne Nick Evered, vice-président directeur et directeur général de Concur Asie-Pacifique. « Nous avons connu une forte progression jusqu'à présent en Corée du Sud et nous sommes impatients, grâce à notre partenariat avec SAP, de continuer de diversifier les produits que nous offrons aux vastes conglomérats, aux entreprises commerciales et aux sociétés multinationales menant leurs activités en Corée du Sud. »

La Corée du Sud se classe actuellement parmi les 10 premiers pays sur le plan des dépenses attribuables aux voyages d'affaires, selon la Global Business Travel Association. Avec le lancement d'aujourd'hui dans ce pays, Concur est désormais présent dans chacun des 10 premiers pays au monde selon les dépenses attribuables aux voyages d'affaires.

« À titre de chef de file mondial en gestion financière, nous sommes heureux d'assister au lancement de Concur en Corée du Sud. Nous avons hâte de travailler étroitement avec Concur pour implanter une solution de gestion des dépenses et des voyages de calibre mondial qui profitera à nos employés », soutient JaeSung Park, contrôleur financier, AIA Corée.

SAP, qui a fait l'acquisition de Concur en 2014, aidera à propulser la stratégie de commercialisation de Concur en Corée du Sud. Concur offre un écosystème de plates-formes entièrement connectées pour les voyages, les dépenses et la facturation qui intègre ses produits, ses fournisseurs et ses partenaires. Cette plate-forme ouverte relie les données de dépenses pour dégager des constatations qui aident les clients et les partenaires à gérer leurs affaires plus efficacement.

