Les ventes de Toyota Canada Inc. grimpent de 7,8 % en mai







Record historique de ventes de camions de TCI, dominées par le Toyota RAV4 de fabrication canadienne

Onzième mois consécutif de ventes record pour Lexus

TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Notamment grâce aux ventes de camions, dont le RAV4 fabriqué au Canada, Toyota Canada Inc. (TCI) a enregistré une hausse considérable de ses ventes en mai avec 23 893 véhicules vendus, ce qui représente une hausse de 7,8 % par rapport à l'an dernier.

Les chiffres de TCI comprennent un onzième mois consécutif de ventes record pour la division de luxe Lexus, qui a vendu 2 282 unités en mai, soit une hausse de 11,9 % par rapport à l'an dernier. La division Toyota (y compris Scion) a pour sa part vendu 21 611 unités, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'an dernier.

Ventes record de camions pour TCI

En ce qui concerne ses ventes de camions, TCI a enregistré le meilleur mois de son histoire le mois dernier, avec 14 088 unités vendues en mai, soit une hausse de 18 % par rapport à l'an dernier. Le Toyota RAV4 de fabrication canadienne a dominé les ventes, avec 5 355 unités vendues en mai, ce qui représente un mois record sans précédent en hausse de 10 % par rapport à 2016.

Premier mois de vente du C-HR

Le mois de mai marquait le lancement du Toyota C-HR, le tout nouveau multisegment compact surélevé au style séduisant et aux performances sportives. Avec 690 unités vendues en mai, le tout nouveau C-HR connaît un excellent départ, même lorsqu'on le compare aux 167 unités du Toyota RAV4 - maintenant le camion le plus populaire de Toyota au pays - vendues durant les premiers mois suivant son lancement.

Points saillants des ventes de mai

Toyota Corolla : 6 122 unités vendues, soit une hausse de 13,7 %

Toyota RAV4 : 5 355 unités vendues, soit une hausse de 10 % (record historique)

Toyota Sienna : 1 567 unités vendues, soit une hausse de 45,4 %

Toyota Highlander : 1 507 unités vendues, soit une hausse de 38,9 % (nouveau record pour mai)

Lexus RX : 833 unités vendues, soit une hausse de 24 %

(Et, en cette journée internationale de l'amabilité, Toyota Canada tient à remercier tous ses clients Toyota et Lexus pour leur achat et leur soutien envers nos communautés!)

Pour connaître tous les résultats de ventes de TCI en mai, veuillez cliquer ici.

À propos de Toyota Canada Inc.



Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 6 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride.

SOURCE Toyota Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 17:08 et diffusé par :