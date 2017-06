Déclaration de la ministre Joly à l'occasion du Mois du patrimoine italien







Juin a été déclaré Mois du patrimoine italien

OTTAWA, le 1 juin 2017 /CNW/ - Le Canada a assuré sa réussite culturelle, politique et économique grâce à notre diversité. Cette diversité ne fait pas seulement notre force, mais aussi notre fierté.

Le 17 mai, une motion a été adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes pour désigner le mois de juin comme Mois du patrimoine italien. À compter de cette année, juin sera pour nous l'occasion de reconnaître, de célébrer et de redécouvrir la communauté italienne du Canada, l'une des plus importantes à l'extérieur de l'Italie.

C'est particulièrement opportun cette année, car nous soulignons Canada 150, une célébration de la richesse de l'histoire et du patrimoine de notre pays, y compris notre diversité et notre engagement envers l'égalité et le respect mutuel.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme, je tiens à remercier les Italo-Canadiens de leur immense apport à notre pays. Vous avez grandement contribué à faire du Canada le pays riche et dynamique que nous connaissons aujourd'hui. Grazie mille!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 17:03 et diffusé par :