Conflit sur le bois d'oeuvre - Le CIFQ accueille favorablement les mesures de soutien annoncées par le gouvernement fédéral







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) salue l'annonce des premières propositions de soutien par le gouvernement fédéral envers l'industrie canadienne du bois d'oeuvre dans le contexte du litige avec les États-Unis.

«?Dès le premier jour du conflit, le gouvernement du Québec a répondu à l'appel de notre industrie, notamment par la mise en place d'un programme de garanties de prêt. Le CIFQ est satisfait des mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement fédéral qui viendront supporter et accélérer la modernisation et la diversification du secteur forestier, et ce, en complémentarité à celles annoncées par le gouvernement du Québec le mois dernier?» a déclaré M. André Tremblay, président-directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Rappelons que les mesures du gouvernement fédéral, qui atteindront 867 millions de dollars, porteront sur quatre grands plans d'intervention : les prêts et garanties de prêt pour l'industrie, la diversification des marchés et des produits, la programmation et les mesures de soutien pour éviter les pertes d'emplois et le soutien aux travailleurs et aux collectivités.

Le CIFQ se dit satisfait des démarches qui ont été faites et est heureux de constater la reconnaissance de l'importance du secteur forestier par le Canada. Ces mesures annoncées témoignent du souci du gouvernement fédéral de supporter dès maintenant son industrie du sciage résineux, tout en manifestant son intention d'ajuster ses interventions en fonction de l'évolution du contexte économique.

À propos du CIFQ

Le Conseil est le porte-parole de l'industrie forestière du Québec. Le CIFQ compte plus de 200 membres. L'industrie forestière québécoise génère un chiffre d'affaires de 15,8 milliards $ chaque année, soit près de 4 milliards $ en salaires et avantages sociaux, dont près de 1,5 milliard $ est retourné aux gouvernements sous forme de taxes et d'impôts payés par les entreprises et les travailleurs. (www.cifq.com)

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 17:02 et diffusé par :