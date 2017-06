Le woonerf Saint-Pierre à l'exposition Écho 67







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - « Depuis son inauguration en 2013, le woonerf Saint-Pierre fait la fierté de notre arrondissement. Nous avons été ravis d'apprendre que cet espace public novateur a été choisi parmi les réalisations en vedette présentées dans la nouvelle exposition de la Biosphère et qui se veut un écho à l'héritage de l'Expo 67 », s'est exprimé avec enthousiasme le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du conseil d'agglomération de Montréal, Benoit Dorais.

Présentée à la Biosphère, musée de l'environnement, l'exposition Écho 67 propose aux visiteurs une production audiovisuelle qui documente l'héritage environnemental d'Expo 67. Il y a un demi-siècle, l'Expo 67 a insufflé sur Montréal et le Québec un élan avant-gardiste sans précédent. Cet événement charnière est à l'origine d'une explosion créative qui a donné lieu à des projets structurants respectueux de l'environnement et soucieux de la qualité de vie des citoyens.

Le woonerf Saint-Pierre, aménagé sur le site du collecteur Saint-Pierre dans le quartier Saint-Henri, s'inscrit parmi les projets phares présentés au public dans le cadre de cette exposition commémorative du 50e anniversaire d'Expo 67.

Rappelons que le woornerf est un concept hollandais qui veut dire rue conviviale. Il s'agit d'une rue où il est possible de jouer, de circuler à vélo ou de tout simplement de s'asseoir pour se détendre à l'ombre des arbres. On peut aussi y accéder en voiture et de manière sécuritaire. Le woonerf Saint-Pierre est aménagé sur près d'un demi-kilomètre entre la rue Saint-Rémi et le chemin de la Côte-Saint-Paul. Auparavant constitué de 10 000 mètres carrés d'asphalte, on retrouve aujourd'hui sur le site 7 000 mètres carrés de verdure, une centaine d'arbres, 1 800 arbustes. Cette oasis de fraîcheur urbaine constitue un modèle innovant de développement durable. Il est le premier du genre à Montréal.

Depuis son inauguration, le woornerf Saint-Pierre, qui est parrainé par la Fondation David Suzuki, cumule les honneurs et les prix. « Sa présence dans le film scénarisé par Nathalie Galarneau et réalisé par Sébastien Desrosiers et qui sera présenté dans le cadre d'Écho 67, est un hommage de plus et nous en sommes extrêmement fiers », d'ajouter le maire Dorais.

