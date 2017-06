Sommet des gouvernements locaux 2017 - Un fort consensus en faveur de la reconnaissance des municipalités comme des gouvernements de proximité







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - La deuxième édition du Sommet des gouvernements locaux s'est tenue aujourd'hui à Ottawa, sous la coprésidence de messieurs Ray Orb de l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan et Gordon Barnhart de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan.

Ce Sommet a réuni les présidentes et présidents des associations municipales des provinces et des territoires du Canada, dont le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, et le premier vice-président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson. L'événement précédait de quelques semaines la conférence annuelle des ministres des affaires municipales des provinces et des territoires, qui aura lieu en juillet à Regina en Saskatchewan.

« Cette seconde édition du Sommet a été, encore cette année, un franc succès. Les échanges ont été des plus stimulants et ouvrent la voie vers un avenir prometteur pour les citoyennes et les citoyens de partout au pays. Plus que jamais, les gouvernements locaux, dans chacune des provinces, envisagent l'avenir comme de véritables gouvernements de proximité. J'ai d'ailleurs profité de cette rencontre pour présenter à mes collègues du Canada le projet de loi 122, qui vise à reconnaître les municipalités comme des gouvernements de proximité », a déclaré le président de l'UMQ.

Le Sommet a permis d'élever ensemble au rang de priorités les principes fondamentaux pour bâtir une nouvelle relation entre les gouvernements provinciaux et les gouvernements locaux :

Il est essentiel de reconnaître le rôle des gouvernements locaux. Plusieurs provinces, comme le Québec, sont d'ailleurs engagées dans cette voie ; Il importe de bâtir une véritable relation de partenariat entre les deux paliers de gouvernement. Cette relation doit être basée un dialogue constant sur les enjeux et les responsabilités croissantes des municipalités ; L'évolution rapide du rôle et des responsabilités municipales d'aujourd'hui exigent une révision en profondeur de leurs sources de revenus. Ces sources de revenus ne sont plus adaptées au rôle et aux responsabilités des municipalités à travers le pays.

Les présidentes et les présidents des associations provinciales ont conclu la rencontre sur l'engagement de poursuivre ces rencontres annuelles et le dialogue constant sur leurs enjeux communs. Ils ont aussi convenu d'entreprendre des travaux plus poussés sur les différentes sources de revenus des municipalités à travers le pays afin d'identifier les meilleurs outils pour assurer le développement des communautés.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité: municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 16:45 et diffusé par :