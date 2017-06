Kia Canada Inc. rapporte 7 551 véhicules vendus en mai







Les ventes annuelles depuis le début de l'année sont légèrement en baisse de 0,9 pour cent par rapport à 2016

En mai, les ventes ont été les meilleures à ce jour pour le Kia Sportage et la Kia Forte

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Kia Canada Inc. a rapporté 7 551 véhicules vendus durant le mois de mai, en hausse de 6,3 pour cent sur la même période en 2016. En mai, les ventes étaient surtout dominées par la Kia Forte (en hausse de 72,7 pour cent avec 1 933 unités vendues), le Kia Sorento (en hausse de 5,5 pour cent avec 1 514 unités vendues) et le Kia Sportage (avec 1 330 unités vendues).

« Tant le Sportage que la Forte ont atteint des niveaux record de vente depuis le début de l'année, ce qui témoigne à quel point leurs éléments de conception primés et leur équipement sécuritaire très perfectionné plaisent aux consommateurs canadiens » a dit Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation chez KIA Canada Inc. Il a ajouté « nous prévoyons que l'attrait envers notre gamme de modèles va se poursuivre en juin, avec la prolongation de l'événement « Choisissez votre paiement », visant à offrir des programmes compétitifs aux Canadiens partout au pays. »

Incitatifs en juin 2017 :

Kia Canada a le plaisir de poursuivre l'événement de vente « Choisissez votre paiement », offrant le financement à 0 % pendant 84 mois ou 0 % à la location pendant 39 mois, plus jusqu'à 2 000 $ de rabais sur les modèles Forte et Sorento 2017 sélectionnés. Les acheteurs au comptant peuvent profiter de rabais atteignant 5 000 $ sur les modèles Forte5, Forte Koup ou Optima 2016. Certaines restrictions s'appliquent. Voir le concessionnaire pour tous les détails.

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (www.kia.ca - www.facebook.com/kiacanada), - constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes d'esprit - est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l'Optima et le Sorento, et en effectue l'entretien par l'entremise d'un réseau de 190 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, et dans ses quatre bureaux régionaux répartis dans l'ensemble du pays, incluant un tout nouvel établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

