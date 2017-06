Nouvelle exposition - Du 8 février au 13 mai 2018 - Giacometti à Québec en 2018







Une rétrospective unique présentée en première nord-américaine au MNBAQ!

QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Après des débuts fracassants à la Tate Modern de Londres (Angleterre), le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) est fier d'annoncer en grandes pompes la présentation, en première nord-américaine à Québec (Canada), de l'exposition Alberto Giacometti. Du 8 février au 13 mai 2018, les visiteurs pourront découvrir cette rétrospective majeure, présentée par Desjardins dans le pavillon Pierre Lassonde du Musée, et aller à la rencontre de l'oeuvre emblématique d'un des plus grands artistes du 20e siècle.

L'exposition est rendue possible grâce à l'Entente de développement culturel intervenue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec. La contribution de 1 M$ provient de la Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales majeures.

Ce projet exceptionnel se réalisera également grâce à l'engagement indéfectible d'un partenaire de premier plan du Musée et de sa Fondation, en l'occurrence Desjardins, qui permettra à la Ville de Québec d'accueillir cette exposition consacrée à Alberto Giacometti (1901-1966) - sculpteur et peintre suisse ayant vécu à Paris - la toute première organisée sur le continent américain depuis plus de 15 ans par la Fondation Alberto et Annette Giacometti à Paris.

Giacometti est connu pour ses sculptures uniques - personnages démesurément allongés ou encore figures filiformes à la surface particulièrement fouillée -, mais cette exposition célèbrera également le peintre. À cet effet, des peintures et des plâtres originaux, dont plusieurs n'ayant jamais été exposés, débarqueront à Québec.

Parmi les chefs-d'oeuvre rassemblés, la Boule suspendue, l'Homme qui pointe et le célèbre Homme qui marche feront partie de l'impressionnant corpus de près de 150 oeuvres en provenance de la riche collection de la Fondation et de grandes collections européennes. C'est autour de 100 sculptures et 50 peintures qui seront réunies pour cette exposition inédite, mettant en lumière les débuts de l'artiste dans les années 1920 à Paris, jusqu'à son couronnement dans les années 1960, soit une brillante carrière s'étalant sur cinq décennies.

Une commissaire de renom, Catherine Grenier, directrice et conservatrice générale de la Fondation Giacometti depuis 2014 - ayant travaillé sur une trentaine d'expositions importantes notamment au Centre Pompidou, à Paris - dont Les années Pop (2001) et Los Angeles 1955-1985 (2006) - est le maître d'oeuvre de ce projet d'exception qui permettra un survol de la carrière de Giacometti marqué par le surréalisme, mais aussi de son intérêt pour l'art africain.

Les échos des journaux anglais depuis l'ouverture de l'exposition sont particulièrement enthousiastes. The Guardian titrait : « Giacometti en revue - hymne spectaculaire à la survie de l'homme », alors que The Times disait : « L'intensité d'une vaste gamme d'oeuvres de Giacometti ». Prochaine destination, le MNBAQ à Québec en 2018!

Le premier MNBAQ GALA,

Art, architecture et philanthropie

En plus d'être le présentateur officiel de l'exposition Alberto Giacometti, Desjardins contribuera également à la réalisation du premier MNBAQ GALA, un événement-bénéfice haut en couleur et prestigieux qui se tiendra le 5 mai 2018. M. Guy Cormier, le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, agira à titre de président d'honneur. À ce titre, il souhaite rallier les acteurs des milieux socio-économiques à la cause du Musée. Les entreprises et les mécènes participants viendront soutenir la mission du Musée, en assurer l'avenir ainsi que la pérennité de ses nombreux projets. L'événement, qui sera le plus ambitieux de la Fondation du MNBAQ, alliera art, architecture et philanthropie et accueillera nombre de grands artistes, créateurs et célébrités. De nombreux talents, des artistes du Québec et d'ailleurs seront sollicités pour faire de ce rendez-vous un incontournable.

Citations

« Soutenir des projets qui feront rayonner nos institutions nationales, fait partie de la vision que s'est donnée notre gouvernement pour rendre la culture accessible aux citoyens. Giacometti au MNBAQ, est une preuve éloquente de notre engagement envers le MNBAQ et ses projets ambitieux. », de préciser M. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.

« Avec une exposition comme Giacometti, Québec s'impose une fois de plus comme destination culturelle par excellence. Grâce à cette Mesure d'aide financière à l'intention des musées d'État pour des expositions internationales, la Ville de Québec est fière de contribuer à cette attraction de premier plan à l'hiver 2018. », a fait savoir M. Régis Labeaume, maire de Québec.

« Contribuer au succès de cette exposition de prestige à Québec est une grande source de fierté pour Desjardins. Ce partenariat permettra non seulement à toute la collectivité de profiter de la richesse de l'exposition, mais aussi de mobiliser les grands acteurs de la philanthropie à Québec autour d'un projet ayant d'importantes retombées économiques pour la région.», de lancer M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« La rétrospective de cette icône de l'art européen du 20e siècle permet à notre institution de s'inscrire dans un circuit international prestigieux. Il fallait un écrin de calibre international pour accueillir Giacometti à Québec, il fallait le pavillon Pierre Lassonde et des partenaires financiers particulièrement engagés. », de conclure Mme Line Ouellet, directrice et conservatrice en chef du MNBAQ.

Alberto Giacometti, présentée par Desjardins

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ

Du 8 février au 13 mai 2018

MNBAQ Gala

5 mai 2018

