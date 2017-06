Le Conseil canadien du commerce de détail s'ajoute aux organisations qui soutiennent le Programme de soins aux animaux national







Les détaillants appuient le Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada

OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les Producteurs de poulet du Canada se réjouissent de la récente déclaration de soutien du Conseil canadien du commerce de détail concernant l'approche canadienne en matière de bien-être des animaux dans les fermes d'élevage de poulets d'un bout à l'autre du pays.

Dans son énoncé, le Conseil canadien du commerce de détail a reconnu que le Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada ainsi que le Code de pratiques du Conseil national pour les soins des animaux d'élevage sont les meilleures pratiques qui assurent l'élevage de poulets sans cruauté.

«?Les agriculteurs canadiens ont une responsabilité envers les oiseaux qu'ils élèvent, envers l'industrie et envers leurs collègues producteurs?», a déclaré Benoît Fontaine, président des PPC, «?Le soutien du Conseil canadien du commerce de détail nous aide tous à assurer aux consommateurs que nous respectons les grands principes de santé et de bien-être des animaux tout au long de la chaîne de valeur?».

Le Programme de soins aux animaux des Producteurs de poulet du Canada est obligatoire, vérifié par des tiers et appliqué dans toutes les fermes d'élevage de poulet -- aucun autre programme ne peut avoir cette portée.

Le programme a des fondements scientifiques crédibles, en ce sens qu'il repose sur le Code de pratiques élaboré par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE). Le CNSAE est un leader mondial dans le rassemblement des intervenants ayant des perspectives différentes : les producteurs, les vétérinaires, les transformateurs, les transporteurs, les associations de bien-être animal, les chercheurs et les gouvernements fédéral et provinciaux, afin d'élaborer des codes de pratiques solides et fiables.

Le processus d'élaboration du Code du CNSAE commence par un examen scientifique complet qui sert à rédiger le code, lequel est ensuite soumis à un processus de consultation publique. De cette façon, tous les Canadiens ont l'occasion de contribuer à la version finale du Code. Le processus du CNSAE est une norme internationalement reconnue et saluée.

Le programme des PPC a récemment fait l'objet d'une première vérification complète par des tiers. Le rapport de NSF International a conclu que «?le Programme national de soins aux animaux a été mis en oeuvre de manière efficace et maintenu de façon continue et que les mesures relatives aux soins des animaux ont été systématiquement appliquées?». NSF est un organisme de certification indépendant reconnu à l'échelle internationale, accrédité par l'American National Standards Institute à la norme ISO 17065.

«?Le leadership des producteurs en matière de soins aux animaux continuera d'évoluer à mesure que nous nous engageons à travailler avec tous nos partenaires?», a affirmé Fontaine, «?Le maintien de normes élevées en matière de soins aux animaux fait partie intégrante de notre travail comme producteurs et le démontrer est une condition préalable pour nos consommateurs. Nous sommes fiers de collaborer avec le Conseil canadien du commerce de détail afin de prouver que nous pouvons répondre à cette attente.?»

