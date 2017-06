Fortis Inc. annonce le début de son offre d'échange







ST. JOHN'S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR--(Marketwired - 1 juin 2017) - Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS)(NYSE:FTS) a annoncé aujourd'hui qu'elle commençait à offrir d'échanger (l'« offre d'échange ») ses billets non garantis et non enregistrés de premier rang en circulation (les « anciens billets ») pour un montant en capital global de 2,0 G$ US contre ses nouveaux billets non garantis de premier rang (les « nouveaux billets ») inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version à jour (la « Securities Act ») pour un même montant.

Les anciens billets sont des billets d'un montant en capital de 500 M$ US à 2,100 % arrivant à échéance en 2021 et des billets d'un montant en capital de 1,5 G$ US à 3,055 % arrivant à échéance en 2026 émis par Fortis en octobre 2016. Ces anciens billets étaient uniquement offerts aux acquéreurs institutionnels admissibles conformément à la règle 144A de la Securities Act et aux personnes autres que les personnes des États-Unis conformément à la Regulation S de la Securities Act, et n'étaient pas offerts au Canada.

Dans le cadre de l'émission des anciens billets, Fortis avait conclu une convention de droit d'échange avec leurs acquéreurs initiaux, dans laquelle elle s'engageait à présenter l'offre d'échange. Cette offre a pour but de satisfaire aux obligations de la Société prévues dans la convention de droit d'échange, et ne générera aucun produit pour Fortis.

Les modalités des nouveaux billets seront sensiblement les mêmes que celles des anciens billets, sauf que ces nouveaux billets seront inscrits en vertu de la Securities Act; ils ne seront assujettis à aucune restriction sur les transferts ni à aucune disposition relative à l'augmentation de l'intérêt ou au rachat obligatoire spécial; ils porteront un numéro CUSIP différent et ne conféreront pas de droit d'échange à leurs porteurs.

L'offre d'échange expirera à 17 h, heure de New York, le 28 juin 2017, à moins que Fortis ne la prolonge. La clôture de l'offre d'échange et la livraison des nouveaux billets est prévue pour le 30 juin 2017 ou aux environs de cette date.

L'offre d'échange est présentée en vertu du prospectus préalable de la Société et de la déclaration d'enregistrement du Formulaire F-10 qu'elle a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis conformément au régime d'information multinational adopté par les États-Unis et le Canada. La Société a déposé sur SEDAR (www.sedar.com) et, auprès de la SEC, sur EDGAR (www.sec.gov), un supplément au prospectus relativement à cette offre d'échange le 31 mai 2017. L'offre d'échange ne s'adresse pas aux porteurs dans tout territoire où elle pourrait être incompatible avec les lois sur les valeurs mobilières ou sur l'approbation des nouvelles émissions, et la Société n'acceptera pas non plus d'échanger les anciens billets de tels porteurs.

Il est possible d'obtenir une copie du prospectus relatif à l'offre d'échange et de la lettre d'accompagnement auprès de l'agent d'échange, The Bank of New York Mellon, en écrivant à The Bank of New York Mellon Corporation, Corporate Trust Operations - Reorganization Unit, 111 Sanders Creek Parkway, East Syracuse, New York 13057, par courriel, à l'adresse ct_reorg_unit_inquiries@bnymellon.com, ou par télécopieur, au 732 667-9408, ou encore en appelant au 315 414-3362.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni un appel à une offre d'achat des titres de la Société. L'offre d'échange est présentée uniquement en vertu des documents relatifs à cette offre, qui ont été déposés auprès de la SEC, et qui comprennent l'offre d'échange, le prospectus et la lettre d'accompagnement qui sont remis aux porteurs des anciens billets.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l'électricité et du gaz, forte d'un actif d'environ 48 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2017. Ses 8 000 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com ou le www.sec.gov.

Fortis inclut dans le présent communiqué des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d'exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d'affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable servent aussi souvent que possible à introduire des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, le moment de l'expiration de l'offre d'échange, de la conclusion de l'offre d'échange et de l'émission des nouveaux billets.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Fortis met en garde les lecteurs sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour en savoir plus sur certains de ces risques ou facteurs et sur les facteurs de risque liés aux nouveaux billets, prière de consulter le prospectus préalable de base simplifié daté du 30 novembre 2016 et son supplément qui a été déposé le 31 mai 2017, ainsi que les documents du dossier d'information continue que Fortis dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la SEC. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de faits nouveaux, d'événements futurs ou autrement.

