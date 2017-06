Bombardier livre un autre avion CS300 à airBaltic







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - Bombardier a livré aujourd'hui un autre avion CS300, moins d'une semaine après la livraison du premier CS300 de SWISS. Ce nouvel avion CS300 d'airBaltic sera présenté au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris en juin 2017.

«La cadence de production des avions C Series augmente et nous sommes heureux de débuter le mois de juin avec une autre livraison d'avion C Series, »a déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Commercial Aircraft. « Nous sommes fiers d'avoir remis un CS300 à airBaltic et nous sommes honorés que ce nouvel avion sera des nôtres au salon du Bourget. »

«Nous sommes fiers de prendre livraison de notre quatrième avion CS300 et nous sommes enthousiastes à l'idée de le présenter aux côtés de Bombardier à Paris», a déclaré Martin Gauss, président-directeur général d'airBaltic. « Nos passagers adorent voler à bord de l'avion C Series, et nous sommes ravis d'intégrer un autre avion CS300 dans notre réseau. »

En 2017, airBaltic prévoit ouvrir au moins 13 nouvelles liaisons avec l'avion CS300. La ligne aérienne exploite actuellement l'avion CS300 sur des routes populaires telles qu'Amsterdam, Barcelone, Rome, Moscou, Londres, Paris, Vienne, Athènes et Madrid.

À ce jour, Bombardier a livré 13 avions C Series.

L'avion C Series est fabriqué par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur d'activité Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Des images de l'avion CS300 aux couleurs d'airBaltic sont affichées avec le présent communiqué à l'adresse www.bombardier.com.

Vous trouverez un document d'information sur l'avion C Series dans l'espace média de BAC.

Pour en savoir plus sur airBaltic, visitez le site https://www.airbaltic.com/en/facts-figures.

Suivez @BBD_Aircraft sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Avions commerciaux

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section de fil RSS du site Web de Bombardier.

Bombardier, C Series et CS300 sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 16:33 et diffusé par :