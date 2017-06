La Banque Nationale et CAA-Québec joignent leurs forces







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - CAA-Québec est fier de s'associer à la Banque Nationale pour offrir la carte de crédit CAA Privilèges MastercardMD Banque Nationale. Composante importante du généreux et populaire programme Dollars CAAMD, cette carte est assortie de nombreux avantages et est exempte de frais annuels. Elle est offerte en exclusivité aux membres de CAA-Québec, dès aujourd'hui.

Cette annonce survient dans la foulée du partenariat, conclu en 2016, entre la Banque Nationale et l'Association canadienne des automobilistes (CAA), qui a déjà permis le lancement de la carte CAA Privilèges Mastercard Banque Nationale auprès des membres de sept clubs répartis à travers le pays. La Banque devient partenaire financier pour l'émission des cartes de crédit de la quasi-totalité des clubs automobiles au Canada.

« Avec la carte CAA Privilèges Mastercard Banque Nationale, nous proposons un produit qui s'inscrit dans l'offre globale de CAA-Québec. C'est bien plus qu'une carte : il s'agit d'une opportunité pour tirer parti au maximum des avantages proposés par l'organisme à ses membres. CAA-Québec est une marque appréciée des consommateurs québécois, et nous sommes fiers de nous y associer », mentionne Pierre Dufour, vice-président, Solutions de cartes et de paiements à la Banque Nationale.

«?Cette nouvelle carte permet de bonifier, de façon considérable, notre programme Dollars CAA. Grâce aux remises cumulées, les membres sont toujours gagnants. Ils peuvent, par exemple, acheter des cartes-cadeaux ou diminuer le coût de leur adhésion. Cette carte se distingue par le fait qu'elle apporte des avantages concrets à nos membres », soutient Jacinthe Gratton, vice-présidente, Développement et alliances stratégiques à CAA-Québec.

Pour plus d'informations sur la nouvelle carte de crédit CAA Privilèges Mastercard Banque Nationale, veuillez consulter le site Web : bnc.ca/carte-caa

La Banque Nationale et CAA concluent un partenariat

