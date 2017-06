Avis aux médias - Annonce d'une entente avec l'organisme Clef pour l'intégration au travail des immigrants







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, en présence du directeur général de Clef pour l'intégration au travail des immigrants, M. Yann Hairaud, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce concernant la rétention des jeunes travailleurs qualifiés au Québec.

DATE : Le vendredi 2 juin 2017 HEURE : 13 h 30 LIEU : Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

360, rue McGill, salle RC-12

Montréal

