Le QCGN s'engage à jouer un rôle positif et constructif dans le processus lancé aujourd'hui par le premier ministre







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Quebec Community Groups Network a accueilli avec satisfaction l'initiative lancée aujourd'hui par le premier ministre Philippe Couillard visant à établir un processus harmonieux et réfléchi qui permettra au Québec et au Canada de définir l'avenir de la nation.

Le QCGN prend les devants pour encourager et faciliter ce dialogue et jouer un rôle constructif dans ce processus que l'on nomme Québécois - notre façon d'être Canadien. Nous notons que l'annonce du premier ministre et le document qui l'accompagne constituent une étape préliminaire, mais très importante, dans un cheminement qui sera certainement complexe et difficile vers la réalisation d'un consensus.

« Il s'agit d'une première étape très positive, sans date butoir arbitraire, présentée dans un esprit de respect et d'ouverture tout à fait rafraîchissant, a déclaré le président du QCGN, James Shea. Nous anticipons avec plaisir d'aider à développer et à alimenter cette vision plus inclusive et accueillante du Québec qui englobe, reconnaît et sert notre communauté d'expression anglaise; une vision conçue pour améliorer et favoriser nos contributions à cette province. Nos nombreux intervenants seront très heureux de consacrer à ce processus prometteur tout le temps, l'attention, les ressources et l'énergie qu'il mérite. »

Du point de vue organisationnel, un comité spécial du QCGN examinera certains éléments constitutionnels présentés dans le document.

Lisez le communiqué complet : http://qcgn.ca/fr/processus-constitutionnel-couillard/

