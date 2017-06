Déclaration - Souligner les différences qui renforcent le Canada







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé vis-à-vis de l'égalité et du respect de tous les Canadiens. Aujourd'hui, le conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, le député Randy Boissonnault, a fait la déclaration suivante :

« Le mois de juin marque le début de la saison de la Fierté partout au pays, lors de laquelle nous rendons hommage à toutes les personnes qui veulent être qui elles sont réellement, sans égard à leur orientation sexuelle, à leur identité de genre ou à leur expression de genre. C'est aussi une occasion propice de prendre conscience des nombreux obstacles qui se dressent devant les Canadiens issus de cette communauté et des difficultés qu'ils continuent d'éprouver.

Au cours des prochains mois, je me joindrai aux Canadiens pour participer à ces célébrations. Par ailleurs, étant donné que le mois de juin est le Mois national de l'histoire autochtone, je tiens à rendre hommage tout particulièrement aux personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, allosexuelles et transgenres qui sont membres des collectivités autochtones du Canada.

Le gouvernement du Canada prend au sérieux sa responsabilité de dénoncer la stigmatisation, la violence et les préjugés lorsque ceux-ci se produisent, et je tiens à réitérer mon engagement à faire progresser et à protéger les droits de nos communautés ainsi qu'à réparer les injustices du passé.

Les Canadiens savent que la diversité et l'inclusion renforcent notre pays, peu importe qui nous aimons ou comment nous nous définissons. »

