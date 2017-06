Deere prévoit d'acquérir Wirtgen Group, un chef de file mondial de matériel de construction routière







- Deere établit sa position de leader dans le secteur du matériel de construction routière.

- Wirtgen choisit Deere pour poursuivre sa tradition visant le client et l'innovation.

- Deere ajoute cinq marques de qualité supérieure à sa gamme de matériel de construction, sans aucun chevauchement de produit.

MOLINE, Illinois, le 1er juin 2017 /CNW/ - Deere & Company (NYSE: DE) a signé un accord définitif pour acquérir Wirtgen Group, une société internationale privée qui est un important fabricant mondial de matériel de construction routière.

Le prix d'acquisition de ces capitaux propres s'élève à 4 357 milliards d'euros dans le cadre d'une transaction en espèces. La valeur totale de la transaction remonte à environ 4,6 milliards d'euros (soit 5,2 milliards de dollars américains d'après les taux de change en vigueur), y compris la prise en charge des dettes nettes et toutes autres considérations. Les ventes de Wirtgen Group s'élevaient à 2,6 milliards d'euros pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016. Deere prévoit que la transaction soit relutive sur le bénéfice net par action et prévoit financer l'acquisition à partir d'une combinaison de financement en espèces et de financement par emprunt de nouveaux matériels d'exploitation. Des renseignements financiers détaillés concernant la transaction sont inclus dans la présentation aux investisseurs disponible à partir de www.JohnDeere.com/events-and-presentations.

Wirtgen Group, dont le siège social est établi en Allemagne, possède cinq marques dans l'ensemble du secteur de la construction routière couvrant le fraisage, la mise en oeuvre du béton, le malaxage et le pavage, le compactage et la remise en état. Le portefeuille de produits hautement complémentaires de Wirtgen renforce l'offre de matériel de construction actuel de Deere et établit Deere à titre de chef de file de l'industrie dans le contexte de la construction routière à l'échelle mondiale. Wirtgen Group jouit d'une implantation mondiale en comptant environ 8 000 employés et vend des produits dans plus de 100 pays à travers un vaste réseau de distributeurs appartenant à la société et revendeurs indépendants.

« L'acquisition de Wirtgen Group s'inscrit dans notre stratégie à long terme qui vise à accroître à la fois la croissance internationale des activités du secteur agricole et de la construction de Deere », a souligné M. Samuel R. Allen, président-directeur général de Deere & Company. « L'excellente réputation, les relations solides avec les clients et la performance financière éprouvée de Wirtgen sont intéressants alors que nous élargissons la portée du secteur des matériels de construction de John Deere vers plus de clients, dans plus de marchés et plus de régions. »

M. Max Guinn, président de la division internationale de la construction et foresterie de Deere, a commenté comme suit : « Cette transaction renforce nos options de distribution mondiale en matière de matériel de construction et améliore nos capacités au sein des marchés émergents. Les dépenses dans les projets de construction routière et de transport ont augmenté à un rythme plus rapide que l'ensemble de l'industrie de la construction et tendent à être moins cycliques. L'on reconnait à l'échelle mondiale que les améliorations des infrastructures doivent être une priorité, par conséquent les routes et les autoroutes figurent parmi les besoins les plus critiques en matière de travaux de réparation et de remplacement. »

M. Stefan Wirtgen, directeur général chez Wirtgen, a ajouté comme suit : « Wirtgen Group jouit d'une longue réputation axée sur la technologie et l'innovation en offrant des produits leaders du marché et en mettant l'accent sur la clientèle. En nous tournant vers l'avenir, nous avons particulièrement choisi Deere en tant qu'acquéreur en raison du respect de longue date que nous avons pour l'organisation et notre pleine confiance que Deere se consacrera à assurer la réussite de Wirtgen Group et de nos employés à l'échelle mondiale. »

M. Jürgen Wirtgen, directeur général chez Wirtgen, a précisé comme suit : « La force et la réussite de la société proviennent des employés dévoués qui visent à aider les clients à réussir dans l'industrie de la construction routière. Nous croyons que cette transaction permettra à la société d'être prospère pendant longtemps encore : indépendamment de notre entreprise familiale. »

Deere prévoit maintenir les marques, la gestion, l'implantation industrielle, les employés et le réseau de distribution actuels de Wirtgen Group. Les activités combinées devraient bénéficier du partage des meilleures pratiques en ce qui touche la distribution, le soutien à la clientèle, la fabrication et la technologie ainsi qu'en matière d'envergure et d'efficacité des opérations.

La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Deere. L'acquisition est soumise à l'approbation réglementaire des autorités compétentes ainsi qu'à certaines autres conditions de clôture usuelles. Les sociétés ont indiqué prévoir conclure cette transaction au cours du premier trimestre de l'exercice de 2018 de Deere.

Parmi les conseillers pour cette transaction figurent Citigroup à titre de conseiller financier exclusif auprès de Deere, Linklaters LLP à titre de conseiller juridique portant sur la négociation, Kirkland & Ellis LLP à titre de conseiller juridique portant sur les valeurs mobilières et EY à titre de conseiller comptable et fiscal. The Boston Consulting Group a agi à titre de conseiller stratégique.

Deere & Company tiendra une téléconférence pour les investisseurs portant sur la transaction à 10 h (heure de l'Est) le 1er juin 2017. La téléconférence est accessible à partir du site Web suivant www.JohnDeere.com/events-and-presentations. Une version archivée de la téléconférence sera disponible dans un délai court après la fin de celle-ci.

WIRTGEN GROUP (www.wirtgen-group.com) est un groupe de sociétés qui exerce ses activités à l'échelle internationale au sein du secteur de la machinerie de construction et qui comprend les marques de produits traditionnelles comme : WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN et CIBER. En tant que chef de file en matière de technologie, Wirtgen Group offre à sa clientèle des solutions de machines mobiles pour la construction routière et la réfection des routes et des usines pour l'extraction et le traitement des minéraux ou le recyclage de matériaux et pour la production de l'asphalte.

Deere & Company (www.JohnDeere.com) est un chef de file mondial dans la fourniture de produits et services de pointe et s'engage à assurer le succès des clients dont le travail est lié à la terre pour cultiver, récolter, transformer, enrichir et construire sur la terre afin de répondre à l'échelle mondiale au besoin considérablement croissant de nourriture, de carburant, de logement et d'infrastructure. Depuis 1837, John Deere assure la fabrication de produits innovants de qualité supérieure, s'appuyant sur une longue tradition d'intégrité.

Entente portant sur la règle refuge

Ce communiqué de presse peut contenir des renseignements prospectifs relatifs à Deere, Wirtgen et portant sur cette acquisition qui sont basés sur des attentes actuelles et comportent des risques et des incertitudes et des résultats, le rendement, les événements ou les transactions qui pourraient être substantiellement différents de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent, entre autres, des déclarations sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de Deere et de Wirtgen; la situation financière, des résultats d'exploitation et des activités de Wirtgen; la clôture anticipée de l'acquisition; les bénéfices potentiels de l'acquisition proposée et les synergies opérationnelles anticipées. Les risques et des incertitudes considérables, y compris, entre autres, les risques relatifs à la satisfaction des conditions pertinentes à la clôture de l'acquisition (incluant la faute d'obtenir les approbations des autorités de réglementation) dans les délais prévus ou pas du tout, les risques que les bénéfices attendus de l'acquisition proposée ne soient pas réalisés ou ne seront pas réalisés dans la période prévue; le risque que l'intégration des activités ne soit pas réussie; des coûts de transaction importants; des passifs non connus ou sous-évalués, d'autres risques d'exploitation, incluant les effets de l'industrie, du marché, des conditions générales économiques, politiques et réglementaires; les taux de change futurs et les taux d'intérêt; les changements fiscaux et d'autres lois, réglementations, taux et politiques; et d'autres regroupements ou cessions d'entreprises futurs. De plus, les résultats actuels, le rendement, les événements et transactions, sont assujettis à d'autres risques et incertitudes qui relèvent de façon plus générale de l'ensemble des activités de Deere, incluant ceux qui sont plus pleinement décrits dans les rapports de Deere déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières, S.E.C des États-Unis (U.S. Securities and Exchange Commission) (incluant, mais sans s'y limiter, les facteurs traités dans l'Article 1A à la rubrique « Facteurs de risque » sur le formulaire 10-K de Deere et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q). À la lumière de ces risques, incertitudes et autres facteurs, vous êtes priés de ne pas vous fier indûment aux renseignements prospectifs. Deere, à moins que la loi ne l'exige, décline toute obligation de mettre à jour ou réviser ces énoncés prospectifs, par suite de de nouveaux événements ou d'autres circonstances.

