L'industrie forestière se réjouit de la réponse du gouvernement aux droits sur le bois d'oeuvre résineux







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - L'Association des produits forestiers du Canada (APFC) voit d'un bon oeil l'annonce, par le gouvernement du Canada, d'initiatives pour que le secteur forestier demeure concurrentiel compte tenu des droits injustifiés imposés par les États-Unis sur le bois d'oeuvre résineux.

« Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral se tienne debout pour les collectivités forestières canadiennes en mettant en oeuvre un ensemble d'initiatives pour contrer des mesures commerciales qui, selon nous, sont sans fondement, » a expliqué Derek Nighbor, chef de la direction de l'Association des produits forestiers du Canada. « Cette aide appuiera nos efforts afin de poursuivre la transformation de notre secteur, de diversifier nos marchés et d'appuyer nos travailleurs. »

Le gouvernement fédéral a annoncé des initiatives d'une valeur de 867 millions de dollars pour appuyer le secteur forestier :

prêts et garanties de prêts fédéraux pour compléter les mesures provinciales;

mesures pour développer les marchés d'exportation et favoriser la diversification des produits du bois canadiens;

aide aux communautés et organisations autochtones pour améliorer le rendement de leurs initiatives dans le secteur forestier;

prolongation temporaire de la période maximale des accords de travail partagé, qui passe de 38 à 76 semaines, dans le but de réduire le nombre de mises à pied; et

soutien additionnel pour aider les travailleurs touchés à perfectionner leurs compétences et à faire la transition vers de nouvelles possibilités.

« Nous sommes une industrie canadienne fière qui a toujours fourni de bons emplois au Canada rural et nordique, tout en aménageant les forêts de façon durable pour les générations à venir », a ajouté M. Nighbor. « Ces mesures du gouvernement fédéral sont une étape critique dans le travail en vue d'un secteur forestier solide pour demain. »

L'APFC offre une voix, au Canada et à l'étranger, aux producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant le gouvernement, le commerce et l'environnement. L'industrie des produits forestiers, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 67 milliards de dollars et qui représente 2 % du PIB du Canada, est l'un des plus gros employeurs du pays, avec des activités dans des centaines de collectivités rurales et nordiques et 230 000 emplois directs d'un océan à l'autre.

