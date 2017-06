Les transformateurs de volaille appuient le Programme de soins aux animaux de Producteurs de poulet du Canada







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles (CCTOV) se joint au Conseil canadien du commerce de détail pour appuyer le Programme de soins aux animaux de Producteurs de poulet du Canada (PPC). Ce programme repose sur le code de pratiques pour la volaille du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage.

Les transformateurs de volaille canadiens maintiennent des normes élevées en matière de soins des animaux, et ils continueront à le faire, non seulement parce qu'il s'agit d'une priorité cruciale pour l'industrie, mais également parce que cela nous tient à coeur. Les transformateurs de volaille membres du Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles achètent leurs poulets uniquement auprès d'éleveurs canadiens certifiés par Les Producteurs de poulet du Canada (PPC), ce qui constitue une norme élevée de soins aux animaux qui s'applique à l'échelle nationale en vertu du Programme de soins aux animaux des PPC. Le Programme de soins aux animaux des PPC repose sur le code de pratiques établi dans le cadre du processus rigoureux du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage. Il s'agit d'une démarche scientifique à laquelle ont participé des éleveurs, des vétérinaires, des groupes de protection des animaux, le gouvernement, des chercheurs, des clients et des transformateurs. Le programme des PPC est obligatoire, fait l'objet de vérifications par une tierce partie et est révisé périodiquement pour toujours refléter des pratiques exemplaires.

Le CCTOV se réjouit de la récente déclaration d'appui du Conseil canadien du commerce de détail à cette initiative canadienne de soins aux animaux dans l'industrie de la volaille. Il félicite également les PPC, qui viennent de terminer la première vérification complète par une tierce partie menée par NSF International, un organisme d'agrément indépendant reconnu et respecté à l'échelle internationale.

Le Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles (CCTOV) est l'organisation nationale qui représente les intérêts de plus de 170 établissements d'abattage, de transformation de la volaille, de classement des oeufs et de couvoirs. Les organisations membres du CCTOV, qui constituent certaines des sociétés agroalimentaires les plus importantes au Canada, sont responsables de la transformation de plus de 90 % du poulet, de la dinde, des oeufs et des oeufs d'incubation au Canada. Cette activité économique génère plus de 6 milliards de dollars dans le secteur de la vente au détail. Pour ce faire, nos membres ont investi plus de 2 milliards de dollars en usines et en équipement, et emploient directement plus de 21 000 travailleurs canadiens.

SOURCE Conseil canadien des transformateurs d'oeufs et de volailles

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 15:13 et diffusé par :