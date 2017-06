Les LNC invitent les commentaires au sujet de la technologie des petits réacteurs modulaires







CHALK RIVER, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) ont amorcé aujourd'hui un débat sur la technologie des petits réacteurs modulaires (PRM) au Canada et sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour mettre cette technologie sur le marché. À cette fin, les LNC ont lancé une demande d'expression d'intérêt sur les PRM.

Au cours de la dernière décennie, les petits réacteurs modulaires (PRM) ont gagné de la notoriété comme substitut aux réacteurs nucléaires à grande échelle. Cette technologie axée sur l'énergie propre offre des possibilités au Canada, en particulier dans les collectivités éloignées et les chantiers industriels. Les PRM offrent plusieurs avantages par rapport aux technologies traditionnelles, dont la capacité d'acheter et de construire par modules en diminuant les frais d'immobilisations de démarrage, ces centrales étant moins complexes et nécessitant un effectif moindre. Leur conception contribue également à accroître l'efficacité et à créer des systèmes intrinsèquement sûrs. En plus de produire de l'électricité, les PRM peuvent être intégrés aux plans énergétiques d'ensemble grâce à des applications aussi variées que le chauffage urbain, la cogénération, le stockage d'énergie, le dessalement de l'eau et la production d'hydrogène.

Les LNC sollicitent la contribution des développeurs de technologies PRM, des utilisateurs finaux potentiels et de toutes les parties intéressées, notamment les collectivités hôtes, les syndicats, la chaîne d'approvisionnement nucléaire et les établissements universitaires et de recherche. Cette demande d'expression d'intérêt vise à déterminer plus précisément les capacités existantes, les lacunes, les besoins et les exigences sur le plan technologique, en s'adressant tant aux développeurs de technologies qu'aux autres parties prenantes, ainsi qu'à évaluer l'intérêt général du marché, afin que les LNC puissent se positionner comme partenaire clé dans le domaine de la mise au point et du déploiement des PRM.

La demande d'expression d'intérêt sera en vigueur du 1er juin au 31 juillet; prière de visiter le site www.cnl.ca/SMR pour en savoir plus ou pour donner votre réponse.

Les Laboratoires nucléaires canadiens font progresser les sciences et la technologie au profit d'un monde propre et sans danger. Forts de plusieurs décennies d'expérience dans le soutien et le déploiement de nombreux réacteurs prototypes, de démonstration, de recherche et de génération d'énergie, les LNC sont bien placés pour favoriser la mise au point et le déploiement des PRM, notamment l'aménagement d'une installation de démonstration à l'un de ses centres.

Citations :

« Nous avons l'intention d'amorcer la sélection générique du site et le processus de délivrance de permis pour le premier réacteur prototype ou de démonstration plus tard cette année. À ce stade préliminaire, ces activités seront technologiquement neutres et incluront toutes les technologies potentielles. Nous devons entendre les avis de toute la communauté des développeurs de PRM, afin de nous assurer de bien saisir leurs besoins. »

Kathryn McCarthy, vice-présidente, Recherche et développement, Laboratoires nucléaires canadiens

« Il nous importe énormément d'entendre les avis de la communauté des utilisateurs. Nous considérons vraiment cela comme un débat ouvert avec l'industrie et le public sur la façon dont ils voient les PRM s'insérer dans le portrait énergétique d'ensemble de ce pays. Ce débat offre l'occasion à tous de partager leurs points de vue, de poser des questions et de proposer des applications pour cette technologie. »

Mark Lesinski, président et chef de la direction, Laboratoires nucléaires canadiens

« Énergie atomique du Canada limitée est enthousiaste quant aux possibilités pour le Canada qu'offrent les petits réacteurs modulaires (PRM). L'ambitieux programme des LNC en science et technologie nucléaires, y compris leur objectif d'être l'hôte du premier PRM de démonstration au Canada, leur permettra de devenir une organisation en science et technologie nucléaires d'envergure internationale et aura des bénéfices importants pour les objectifs du Canada en matière d'innovation, d'économie propre et d'infrastructure verte ».

Richard Sexton, président et premier dirigeant, Énergie atomique du Canada limitée

« Les petits réacteurs modulaires ont un grand potentiel. Ils représentent une technologie naissante qui pourrait fournir une source d'énergie à faible teneur en carbone à une gamme d'utilisateurs, y compris les collectivités éloignées, les entreprises minières et l'industrie pétrolière et gazière. La discussion entamée par LNC aidera à orienter notre consultation en cours sous le thème Génération énergie, qui invite les Canadiens de tous les milieux à faire part de leurs idées et à contribuer à la définition de l'avenir énergétique du Canada. »

Jim Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada

