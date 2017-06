Valtech acquiert l'agence numérique Non-Linear Creations







NEW YORK et TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Valtech, une agence numérique mondiale spécialisée en transformation commerciale, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Non-Linear Creations Inc., une entreprise multinationale de services numériques ayant son siège social à Toronto ainsi que des bureaux au Canada, au Brésil et au Royaume-Uni.

Non-Linear Creations, un pionnier du numérique fondé par Shannon Ryan et Randy Woods, construit et livre des services numériques de classe mondiale axés sur les résultats.

Cette acquisition soutient la croissance de Valtech dans le cadre de son exploitation nord?américaine ainsi que son programme continu d'expansion mondiale. Elle renforce également la démarche de Valtech au service de marques de classe mondiale en faisant profiter l'entreprise de connaissances étendues et d'une expertise technique inégalée quant à diverses solutions de contenu, de marketing et d'analyse, notamment en ce qui concerne la plateforme Sitecore.

« Non-Linear nous apporte deux décennies de connaissances et de compétences dans le domaine des services numériques mondiaux, ce qui nous procure une grappe impressionnante de relations clients dans de nombreux secteurs verticaux, y compris Bayer, Sam's Club, Brookfield et Sun Life Financial », a affirmé Olivier Padiou, chef de la direction mondiale de Valtech. « Nous sommes très enthousiastes à propos des synergies qui résulteront de cette union. Grâce à sa connaissance approfondie de la plateforme Sitecore, à son offre de services marketing et à sa compréhension des besoins internes des entreprises mondiales, Non-Linear appuiera l'expansion de nos capacités de transformation commerciale pendant les années à venir. »

La chef de la direction de Non-Linear, Shannon Ryan, a pour sa part affirmé : « Il était important pour nous que l'entreprise à laquelle nous nous joignions partage notre orientation client. Le leadership et la démarche hors du commun de Valtech dans le domaine de la création d'expériences client s'inscrivent parfaitement dans la vision qu'a toujours eue Non-Linear : profiter de la technologie numérique pour faire grimper le rendement du capital investi. De plus, il était important pour nous de nous joindre à une entreprise qui partage nos valeurs et notre esprit entrepreneurial. L'équipe de direction de Valtech et sa culture d'entreprise unique d'envergure mondiale ont tout de suite séduit notre équipe. »

À PROPOS DE VALTECH

Valtech est une agence numérique mondiale spécialisée en transformation commerciale et en innovation rationalisée. Nous aidons les clients à prévoir les tendances de demain et à se connecter de façon plus directe avec les consommateurs sur l'ensemble de leurs points de contact, tout en optimisant les délais de lancement et le rendement du capital investi.

Alors que notre expérience réside dans les domaines de la technologie, du marketing et de la conception de l'expérience, notre passion s'exprime dans les défis de transformation commerciale que nous soumettent nos clients ainsi que dans l'offre de conseils stratégiques, de conception de services et d'optimisation de plateformes numériques, lesquels jouent un rôle essentiel pour les entreprises en les aidant à se lancer dans le commerce multicanal et le marketing intensif.

Notre entreprise regroupe plus de 2200 innovateurs, concepteurs, responsables marketing et développeurs répartis sur 5 continents et ayant des bureaux dans 14 pays (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, France, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, Danemark, Chine, Inde, Australie, Singapour, Argentine).

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.valtech.com. Valtech. Nous créons les expériences de demain.

