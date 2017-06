Record de ventes annuelles à ce jour pour Subaru Canada







5 400 unités vendues en mai, un record pour le mois

Meilleures ventes mensuelles à ce jour pour l'Impreza et l'Outback

MISSISSAUGA, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer des ventes record pour un mois de mai. La vente de 5 400 unités en mai, le meilleur mai à vie, a permis à Subaru de conserver son rythme effréné dans sa quête d'un sixième record annuel consécutif et a contribué à signer un nombre record de ventes à ce jour.

Toutes les régions du Canada ont enregistré de fortes ventes. Avec 1 386 unités, la région de l'Ouest a signé son meilleur mois à vie et un gain impressionnant de 25,7 % par rapport à l'an dernier. L'Ontario emboîte le pas avec 1 899 unités vendues, une augmentation de 10,8 %. Le Québec et la région de l'Atlantique ont aussi réalisé des ventes impressionnantes et enregistré leur meilleur mois de mai. Au Québec, il s'est vendu 1 712 unités, une progression de 20,6 %, tandis qu'il s'est vendu 403 unités dans la région de l'Atlantique, une progression de 14,2 %.

Voiture de l'année au Japon et classée au palmarès Ward's des 10 meilleurs intérieurs, l'Impreza a conservé son élan impressionnant en signant son meilleur mois à vie avec la vente de 1 181 unités dans l'ensemble du pays. L'Outback a aussi réalisé un mois record avec des ventes de 1 171 unités. Suivant l'annonce de l'arrivée prochaine en concession des WRX et WRX STI 2018 grandement remaniées, les dernières unités du millésime 2017 se sont vendues en nombre record (461 unités), donnant lieu a un mois de mai record.

« Nous restons engagés à fournir à nos clients des produits et un service de la plus grande qualité », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Nous sommes enchantés à l'idée de lancer plusieurs nouveaux modèles et modèles actualisés au cours des prochains mois et d'améliorer sans cesse la marque Subaru et l'expérience client. »

Mai

5 400 Réel pour le mois 4 590 Année précédente (même mois) 810 Différence 17,6 % MÀCJ c. MPAD



21 345 2017 AÀCJ 19 120 2016 AÀCJ 2225 Différence 11,6 % AÀCJ vs. MPAD



10 923 T2 2017 9 677 T2 2016 1246 Différence 12,9 % Ventes trimestrielles actuelles

c. MPAD

