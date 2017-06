Déclaration - Le ministre Goodale accueille la décision du CRTC visant à moderniser les services 9-1-1







OTTAWA, le 1 juin 2017 /CNW/ - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite de la communication de la Politique de réglementation sur les services 9-1-1 de la prochaine génération (9-1-1 de PG) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui la décision du CRTC sur l'amélioration et la modernisation des services 9?1?1 actuels. Ainsi, l'accès aux services d'urgence au Canada sera plus efficace et plus rapide.

Plus de 70 pour cent des appels faits au 9?1?1 proviennent déjà d'appareils sans fil. Avec 9?1?1 de PG, les Canadiens seront en mesure de communiquer avec les services 9?1?1 en envoyant des messages texte, des photos et même des vidéos directement à partir de leurs appareils sans fil.

Le gouvernement du Canada appuie les recommandations du CRTC et, avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, les premiers intervenants, les fournisseurs de services d'urgence et d'autres intervenants, nous continuerons de travailler ensemble afin de moderniser les communications dans le domaine de la sécurité publique. Le gouvernement du Canada participe pleinement au dossier des communications entourant la sécurité publique et il a déjà pris des mesures pour assurer la collaboration entre les différents services de gestion des urgences.

Ensemble, nous nous sommes engagés à assurer la sécurité des Canadiens ainsi que leur capacité à communiquer rapidement et efficacement avec les services d'urgence lors de situations d'urgence. »

Suivez Sécurité publique Canada sur Twitter (@Sécurité_Canada).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.sécuritépublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 15:10 et diffusé par :