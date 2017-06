Plan de soutien fédéral à l'industrie forestière : un plan qui viendra adéquatement compléter les mesures du Québec







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) réagit positivement au dévoilement aujourd'hui, du plan de soutien fédéral à l'industrie forestière. « Il importait, pour le CPQ, que les mesures fédérales viennent complémenter adéquatement les mesures provinciales afin de permettre aux entreprises de disposer d'un ensemble de programmes sur trois fronts : la disponibilité de liquidité pour permettre aux entreprises de passer au travers; la diversification, l'innovation et le développement de nouveaux marchés; et également, un plan de soutien pour les travailleurs et les collectivités », a déclaré Yves-Thomas Dorval, président-directeur général de l'organisme.

La mesure forte concerne la mise sur pied de programme de prêts et des garanties d'emprunt à hauteur de 605 millions $ pour venir compléter le dispositif des mesures provinciales d'aide aux entreprises. Parallèlement, 163 millions $ seront consacrés à des mesures de développement de marchés et de soutien à l'investissement dans la transformation et l'innovation.

Rappelons que le gouvernement provincial avait montré la voie à des mesures disponibles rapidement sur le terrain. Le CPQ espère que la qualité et la rapidité d'exécution du guichet de services au niveau fédéral seront au rendez-vous.

Le CPQ est également rassuré de constater que le gouvernement fédéral reste ouvert à décider de débloquer des fonds additionnels si la conjoncture venait à le justifier. En outre, il appert que l'ensemble de ces mesures respecte nos engagements internationaux et ne mettra pas le Canada à risque dans ses négociations.

Le CPQ tient à saluer les efforts déployés au cours des dernières semaines par les élus et l'ensemble des partenaires concernés par l'avenir du secteur forestier, au fédéral autant qu'au provincial.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 14:56 et diffusé par :