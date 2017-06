Parution du livre Insectes des arbres du Québec - Un ouvrage scientifique et pratique pour tous !







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Centre de services partagés du Québec sont fiers d'annoncer la parution du livre Insectes des arbres du Québec. Cet ouvrage fournit l'information pour dépister facilement l'action des insectes sur les feuillus et les conifères ainsi que les problèmes, qui pourraient en découler, qu'ils soient graves ou plus anodins.

Un ouvrage des plus documenté et illustré

Référence sans égal sur le sujet, ce livre cumule les données mises à jour depuis les 60 dernières années sur les insectes des forêts de l'est du pays et principalement du Québec. Abondamment illustré, cet ouvrage laisse découvrir plus de 150 espèces d'insectes à travers 116 fiches et près de 550 photos. De plus, chacune de ces fiches comprend un court énoncé vulgarisé et un fait insolite à propos de l'insecte étudié.

Ce guide comporte deux principales sections intitulées Insectes des conifères et Insectes des feuillus, qui se subdivisent en sous-sections pour mettre l'accent sur les parties affectées de l'arbre et faciliter la recherche du lecteur. Le guide comprend également des fiches complémentaires, qui décrivent des espèces utiles ainsi que d'autres fréquemment observées, mais peu dommageables pour les arbres.

La contribution de trois experts

Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre trois entomologistes forestiers : MM. Christian Hébert du Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada, Bernard Comtois du Centre d'enseignement et de recherche en foresterie du Cégep de Sainte-Foy et Louis Morneau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Gouvernement du Québec

Selon les auteurs, « le guide présente un regard sur le passé, met l'accent sur le présent et propose une projection sur l'avenir ». En effet, des insectes dont les ravages ont marqué l'histoire côtoient leurs congénères toujours à la source de problèmes ainsi que des espèces encore absentes du Québec mais qui constituent des menaces pour l'avenir, puisque les insectes font fi des frontières.

Les Publications du Québec font partie du Centre de services partagés du Québec et ont notamment pour mandat d'éditer et de commercialiser les ouvrages provenant des ministères et des organismes gouvernementaux. Insectes des arbres du Québec est en vente sur le site Web publicationsduquebec.gouv.qc.ca et en librairie à 39,95 $. Il est également offert en formats PDF et ePUB au coût de 31,95 $.

