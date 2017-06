Les travailleurs de la foresterie voient d'un bon oeil les mesures d'aide dans le dossier du bois d'oeuvre







OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les mesures d'aide annoncées à l'intention de l'industrie du bois d'oeuvre sont bien accueillies par les travailleurs forestiers comme point de départ pour amortir le choc des nouveaux droits compensateurs imposés par les États-Unis sur les exportations de bois d'oeuvre.

« Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a fait preuve d'un véritable leadership en protégeant les emplois de qualité dans le secteur des ressources, a affirmé Jerry Dias, président national d'Unifor. Cette nouvelle est la bienvenue pour des douzaines de communautés déjà affectées par les sanctions commerciales injustes. »

L'adoption de droits compensateurs par le gouvernement Trump sur les exportations canadiennes de bois d'oeuvre menace des dizaines de milliers d'emplois canadiens et pourrait coûter des milliards de dollars à l'industrie. Unifor a exercé des pressions auprès du gouvernement fédéral pour qu'il prenne des mesures afin de soutenir les communautés forestières dans l'espoir de mitiger les effets des pertes d'emplois anticipées, au moment où des droits compensateurs sont imposés et jusqu'à ce qu'une nouvelle entente soit négociée.

Le plaidoyer par l'industrie américaine que le bois d'oeuvre canadien est injustement subventionné a été qualifié sans fondement dans le passé, y compris par des tribunaux du commerce international.

Le syndicat se réjouit des mesures d'aide fédérale annoncées aujourd'hui, mais prévient que le conflit sur le bois d'oeuvre est loin d'être terminé.

« Nous continuons d'exercer des pressions auprès des gouvernements fédéraux tant au Canada qu'aux États-Unis afin qu'ils négocient une entente équitable, a déclaré Scott Doherty, adjoint exécutif du président national d'Unifor. L'annonce d'aujourd'hui représente un progrès et nous sommes optimistes que le gouvernement fédéral ajoutera d'autres mesures à ce programme d'aide au fil du temps. »

Les États-Unis ont déjà signalé que des droits antidumping pourraient aussi être imposés sur le bois d'oeuvre canadien en juin 2017 afin d'être ajoutés aux droits compensatoires.

Unifor, qui représente plus de 310 000 travailleurs, est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada. Il a été fondé pendant la fin de semaine de la fête du Travail de 2013, par la fusion des Travailleurs canadiens de l'automobile et du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier.

