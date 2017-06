Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) confirme son soutien au code de pratiques des poulets à chair élaboré par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage







TORONTO, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les membres du commerce d'alimentation du Conseil canadien du commerce de détail sont conscients du fait que les Canadiens se tournent vers eux pour garantir que les produits provenant des animaux sont bons pour la santé, de bonne qualité et que les animaux sont élevés sans cruauté.

Le CCCD et les sociétés membres restent attentifs aux enjeux liés au bien-être des animaux et travaillent constamment avec les groupements professionnels agricoles et les organismes tiers indépendants pour s'assurer que les pratiques appropriées sont mises en place et maintenues.

Le CCCD a récemment révisé les pratiques et normes de l'industrie relatives aux poulets à chair. En conséquence, le CCCD est d'avis que les pratiques exemplaires suivantes permettent de s'assurer que les poulets sont élevés sans cruauté :

Le code de pratiques pour les poulets, dindons et reproducteurs publié en 2016 établit la norme pour le traitement approprié des poulets. Ce code a été élaboré par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE) avec la contribution d'éleveurs, de vétérinaires, d'entreprises de transformation, de chercheurs, de représentants du gouvernement et de groupes voués au bien-être des animaux, et est publié par les gouvernements provinciaux à travers le pays.

Le Programme des soins aux animaux élaboré par les Producteurs de poulet du Canada (PPC), qui représente 2 800 fermes familiales spécialisées dans l'élevage de poulets, est fondé sur les codes de pratiques. L'adhésion à ce programme est obligatoire pour tous les membres des PPC et exige que tous les éleveurs fassent l'objet de vérifications régulières. Les résultats de ces vérifications permettent de s'assurer que les directives sont respectées et appliquées.

Le CCCD reconnaît et soutient à la fois le code de pratique développé par le CNSAE et le Programme des soins aux animaux des Producteurs de poulet au Canada. Nous pensons que cela permet de s'assurer que les poulets sont élevés sans cruauté; toutefois, nous continuons à surveiller l'évolution de ce dossier.

Comme toujours, lorsque le CCCD ou ses membres sont mis au courant de pratiques inappropriées, ces problèmes sont immédiatement signalés aux autorités réglementaires pertinentes, y compris l'ACIA et les autorités des gouvernements provinciaux qui ont la responsabilité de faire appliquer les règlements et lois en vigueur.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Depuis 2016, les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) représentent plus des deux tiers des ventes au détail réalisées au Canada.

