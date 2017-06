New Pathway : Kiev est prête à faire un compromis dans l'intérêt de l'Église orthodoxe unie locale







Le canal d'information ukrainien et canadien New Pathway se demande si l'archevêque de Constantinople et patriarche oecuménique Bartholomée va sérieusement prendre en considération le fait d'attribuer le statut d'église autocéphale à l'Église orthodoxe en Ukraine.

Dans le synopsis détaillé et assez émouvant, Oleksandr Yudin énumère un certain nombre de griefs que la communauté orthodoxe ukrainienne a accumulés dans la tentative de former l'Église orthodoxe ukrainienne unie, indépendante du Patriarcat de Moscou et reconnue comme telle par Constantinople. L'article décrit les difficultés et les problèmes rencontrés sur le chemin de la réalisation de leur objectif. La lutte permanente avec le puissant « lobby de Moscou », six réunions officielles ukrainiennes avec le Patriarche de Constantinople au premier semestre de 2016, leur offre d'acheter un bâtiment de 10 millions de dollars dans le centre historique de Kiev pour accueillir la représentation de l'Église Mère... Jusqu'à présent, tout cela n'a pas permis d'obtenir des résultats définitifs.

Au mois de janvier, le Saint-Synode du Patriarcat oecuménique a entendu le rapport d'une commission spéciale créée après avoir reçu l'appel des parlementaires ukrainiens sur ce sujet. Comme l'affirme Oleksandr Yudin de New Pathway, « le Saint-Synode a pris une décision trompeuse et vraiment byzantine : ne pas refuser Kiev explicitement, mais ne pas prendre de sérieuses mesures non plus ». Pourtant, « Kiev ne reste pas sans coeur et est prête à faire des compromis », remarque l'auteur, en accordant un espoir particulier au Premier ministre ukrainien, Volodymyr Groysman, qui se joint aux négociations avec Constantinople.

