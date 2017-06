Un homme de London accusé d'importation de fentanyl







LONDON, ON, le 1er juin 2017 /CNW/ - Le mardi 30 mai 2017, des membres du Détachement de London de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), avec l'aide de l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé (UMECO) de la GRC de la Division « C » à Montréal, au Québec, ont arrêté un homme de la région de London pour importation de fentanyl.

À la suite d'une perquisition à une résidence située sur Woodward Avenue à London, en Ontario, Colin Brook Stewart, 56 ans, a été accusé d'importation d'une substance réglementée en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Le 11 mai 2017, au centre de traitement du courrier international de Montréal, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté un colis provenant des Pays-Bas qui devait être livré à London, en Ontario. Durant l'inspection, les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada ont identifié une enveloppe contenant présumément des timbres de fentanyl. L'ASFC a alerté la GRC, et une enquête plus approfondie a mené à un mandat de perquisition et à une arrestation.

« Prévenir l'importation illégale d'opioïde reste une priorité pour la GRC », a affirmé l'inspecteur Joe Czenze, officier responsable du Détachement de London de la GRC. « Il s'agit d'un excellent exemple de collaboration entre la GRC et nos partenaires de l'ASFC visant à prévenir l'importation d'une substance dangereuse. »

« L'ASFC prend très au sérieux ses responsabilités en matière de protection des frontières et nos officiers travaillent sans relâche à la prévention d'activités de contrebande. Cette arrestation est une preuve de l'excellent travail effectué par nos agents de l'Agence des services frontaliers et du partenariat fructueux de l'ASFC avec ses partenaires des services d'application de la loi. » - Joe McMahon, directeur intérimaire, division des opérations relatives à l'exécution de la loi et au renseignement pour la région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

La prochaine comparution de Colin Stewart au palais de justice de London aura lieu le 7 juillet 2017.

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est prié de communiquer avec le service de police de sa localité, avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

Facebook : GRC.Ontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @GRCONT

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 14:58 et diffusé par :