La Journée UNIS sera sur la colline du Parlement pour clore les festivités de la fête du Canada avec les Barenaked Ladies, Roméo Dallaire, Marc Dupré, Hedley, Tom Jackson, Maripier Morin, Alanis Morissette, Alex Nevsky, Penny Oleksiak, Lilly Singh et plusi

La Journée UNIS Canada amènera les jeunes et les familles de partout au pays à s'unir, à passer à l'action et à bâtir un Canada plus attentionné et plus compatissant au fil des 150 prochaines années

La Journée UNIS Canada fait partie des célébrations prévues par le gouvernement du Canada tout au long de la fin de semaine dans la région de la capitale nationale

Le 2 juillet, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays pourront regarder l'évènement en direct sur la page Facebook d'UNIS

La Journée UNIS Canada sera enregistrée pour une émission spéciale qui sera diffusée le 8 juillet à 19 h HE sur CTV

Aujourd'hui, la Journée UNIS annonce qu'elle revient au Canada pour un évènement unique en son genre pour la fin de semaine de la fête du Canada à Ottawa. Après avoir amené des millions de jeunes autour de la planète à bâtir une société plus attentionnée et plus compatissante, le plus important évènement d'autonomisation des jeunes au monde s'installera sur la colline du Parlement le 2 juillet 2017 pour la Journée UNIS Canada, sa première édition extérieure de type festival. De 16 h à 21 h, des dizaines de milliers de jeunes et leurs familles sont invités à venir dans la capitale nationale pour montrer au pays et au reste du monde que l'avenir du Canada est entre les mains de ses jeunes héros. De jeunes Canadiens exceptionnels, déterminés à bâtir ensemble un meilleur avenir, monteront sur la scène de la Journée UNIS Canada aux côtés de grandes célébrités nationales et de visionnaires canadiens, pour une soirée de performances inoubliables, de discours inspirants et de célébration.

La Journée UNIS Canada accueillera de grandes célébrités, des innovateurs de talent et des pionniers canadiens, dont les Barenaked Ladies, le Chef national Perry Bellegarde, Roméo Dallaire, Marc Dupré, Chris Hadfield, Hedley, Tom Jackson, Maripier Morin, Alanis Morissette, Alex Nevsky, Natan Obed, Kardinal Offishall, Penny Oleksiak, Lilly Singh, Jacob Tremblay, Margaret Trudeau, Emma Verde et plusieurs autres. Ces personnalités de renom se joindront aux activistes internationaux et cofondateurs d'UNIS Craig et Marc Kielburger lors d'une soirée d'inspiration et de célébration en plein air qui proposera des histoires bouleversantes et des performances électrisantes et présentera quelques-uns des futurs leaders les plus remarquables de notre pays.

« Je suis ravi de participer une deuxième fois à la Journée UNIS, un évènement extraordinaire qui célèbre les jeunes et leur passion pour changer le monde, affirme Alex Nevsky, auteur-compositeur-interprète et coach à la Voix Junior. Plusieurs jeunes leaders, des personnalités remarquables et des artistes de renom monteront sur scène pour inspirer les jeunes et célébrer l'avenir de notre pays. J'ai bien hâte de joindre cette brochette d'artistes et de conférenciers sur la scène de la Journée UNIS Canada. »

Pendant plus de 20 ans, UNIS a autonomisé les jeunes acteurs de changement de partout au Canada. La Journée UNIS, inaugurée au Canada en 2007, est une série d'évènements inspirants qui, dans plusieurs grandes villes du monde, rassemblent les jeunes autour du service communautaire pour célébrer le changement qu'ils ont créé dans leurs communautés locale et internationale. La Journée UNIS Canada, un évènement exclusif de Canada 150, marquera la fin des festivités de la longue fin de semaine en donnant le ton pour les 150 prochaines années.

« Pour souligner Canada 150, nous invitons tous les Canadiens à se rassembler et à partager des messages d'espoir, d'unité et d'actions, a déclaré Craig Kielburger, activiste international, cofondateur d'UNIS et fier Canadien. La Journée UNIS Canada réunira les Canadiens qui, d'un océan à l'autre, sont déterminés à faire une différence dans leur communauté, leur pays et le monde. Cet évènement d'envergure sur la colline du Parlement célébrera les acteurs de changement d'aujourd'hui et de demain en passant le flambeau à la prochaine génération de leaders nationaux et en inspirant de nouvelles passions pour un meilleur avenir pour tous les Canadiens. »

La liste complète des hôtes, artistes et conférenciers de la Journée UNIS confirmés jusqu'à maintenant est la suivante :

Hôtes : Tyrone Edwards, Jus Reign, Maripier Morin, Kardinal Offishall, Nicolas Ouellet, Inez Point, Chloe Wilde

Artistes : Mustafa Ahmed,Barenaked Ladies, Hedley, Tom Jackson, Koriass, Celebrity Marauders, Alanis Morissette, Alex Nevsky, Marc Dupré, Lilly Singh, Tenors

Conférenciers : Sara Abdessamie, Hannah Alper,Amélie Barbeau, Annie Bartlett, Jeffrey Beausoleil, Gloria Bella-Brisson, Perry Bellegarde, Émilie Bierre, Amelia Boissoneau, Caleb Burt, Michel Chikwanine, Michael « Pinball » Clemons, Roméo Dallaire, Alexandre Despatie, Jessie Gélinas, Hassan Guillet, Chris Hadfield, Rick Hansen, Jordan Hébert, Aqsa Hussain, Camille Ingles-Fortier, Sinthusha Kandiah, Simon Leclerc, Kaiya et Aiyana Leonard La Couvée, Tracie Leost, Massi Mahiou, Connor McKiggan, Elliot Miville-Deschênes, Hani Al Moulia, Ashley Murphy, Lysandre Nadeau, Natan Obed, Penny Oleksiak, Chantal Petitclerc, Anya Pogharian, Joannie Rochette, Mila Solaja, Tedario Speranza, Jacob Tremblay, Margaret Trudeau, Masai Ujiri, Emma Verde, Stanley Vollant, Pearl Wenjack

La Journée UNIS Canada fait partie d'UNIS au Canada, la campagne nationale d'UNIS en l'honneur de Canada 150, et rassemble des millions de Canadiens dans le but de les amener à passer à l'action pour bâtir un pays plus attentionné et plus compatissant. UNIS entraîne toute une génération de Canadiens à créer du changement à l'échelle locale, nationale et internationale dans le cadre de son programme à multiples facettes. UNIS au Canada s'adresse aux Canadiens de tous âges, d'un océan à l'autre, et les met au défi d'amasser un million de dollars pour des organisations canadiennes et de s'engager à faire un million d'heures de bénévolats dans leur communauté locale.

Le programme national permet aux Canadiens de mieux comprendre différentes problématiques sociales, et les amène à passer à l'action pour faire une différence dans leur communauté et à l'échelle nationale, afin d'aider à bâtir les 150 prochaines années de la nation. La première étape est de prendre l'engagement de vivre UNIS au Canada. En prenant cet engagement, les Canadiens de partout au pays se joignent à un mouvement d'acteurs de changement qui sont déterminés à bâtir un avenir plus fort pour le Canada. Voyez d'autres façons de vous impliquer sur Facebook.

Dans les jours précédant la Journée UNIS Canada, les résidents d'Ottawa et les visiteurs pourront s'offrir un aperçu des festivités aux kiosques éphémères d'UNIS, à divers endroits de la ville. La nouvelle boutique d'UNIS au CF Centre Rideau, qui ouvrira officiellement à la fin du mois de juin 2017, sera le carrefour local de la Journée UNIS Canada. Elle offrira aux visiteurs différentes activités interactives, notamment une station de fabrication de rafikis et une zone d'égoportraits UNIS, où tout le monde pourra partager son souhait pour l'avenir du Canada sur des écrans vidéo collaboratifs. Tout au long de la fin de semaine de la fête du Canada, le public pourra visiter les kiosques de la Journée UNIS Canada au Parc Major's Hill à Ottawa et devant le Musée canadien de l'histoire à Gatineau. Ces kiosques interactifs offriront aux visiteurs des outils et des ressources pour en apprendre plus sur les différentes façons de passer à l'action pour bâtir un Canada plus fort. Les visiteurs pourront également y acheter des produits exclusifs UNIS au Canada, dont l'achat crée une différence locale dans la vie des jeunes du pays.

Les Canadiens de partout au pays pourront participer à la Journée UNIS Canada en regardant l'évènement en direct sur la page Facebook d'UNIS. La Journée UNIS Canada sera également enregistrée pour une émission spéciale qui sera diffusée une première fois le vendredi 7 juillet 2017 à 21 h HE sur MUCH, puis une deuxième fois le 8 juillet à 19 h HE sur CTV.

La Journée UNIS Canada fait partie des célébrations du gouvernement du Canada à l'occasion des célébrations dans la région de la capitale nationale et est rendue possible grâce au soutien de notre coprésident Frank Giustra et de notre coprésident honoraire, le Chef national Perry Bellegarde. La Journée UNIS Canada est présentée par RBC, TELUS, Seventh Generation et Teck, ainsi que nos partenaires : les champions de Canada 150, la Radcliffe Foundation et The Jim Pattison Group; les familles de Canada 150, la famille de Paul et Leah Atkinson, la famille de Kevin et Mandi Kimsa et la famille de Mark et Sarah Wellings; les partenaires de services Cadillac Fairview, WestJet, Freshii et Farmboy; les partenaires d'amplification Cineplex Divertissement, Facebook Canada, PATTISON Onestop, The Globe and Mail, MAJIC 100 et LeDroit.

À propos de la Journée UNIS

La Journée UNIS fait partie intégrante d'UNIS, un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde. UNIS est une famille unique d'organisations, composées de l'Organisme UNIS, qui propulse le changement grâce à des ressources dont les retombées sont durables, et de ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et des expériences socialement responsables permettant aux gens de créer du changement par leurs choix quotidiens. La célébration de ce changement a lieu à la Journé UNIS, une série d'évènements de grande envergure organisés autour du monde, qui savent inspirer les gens et changer leur vie. Les jeunes ne peuvent pas acheter de billet pour la Journée UNIS, ils le méritent par leur engagement communautaire, en passant à l'action pour une cause locale et une cause internationale de leur choix. La Journée UNIS rassemble des conférenciers et des animateurs de renommée internationale ainsi que des artistes primés auprès de milliers de jeunes et de familles afin de célébrer et d'inspirer une nouvelle année d'actions. Cette année seulement, plus de 200 000 jeunes se rassembleront dans 17 grandes salles du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni pour participer à cette expérience éducative sans précédent.

Le mouvement UNIS, c'est plus de 3,4 millions de jeunes qui soutiennent plus de 2 500 causes locales et internationales. Nous avons offert à plus d'un million de personnes un accès à l'eau potable et bâti 1 000 écoles et salles de classe à l'étranger, pour que plus de 200 000 enfants puissent aller à l'école. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par les frères Craig et Marc Kielburger, deux humanitaires, activistes et entrepreneurs sociaux. Joignez-vous aujourd'hui au mouvement UNIS à mouvementUNIS.org.

À propos de l'initiative du gouvernement Canada 150

www.canada.ca/150

