BRP annonce l'élection de ses administrateurs







VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 1 juin 2017) - BRP inc. (TSX:DOO) a tenu plus tôt aujourd'hui son assemblée annuelle des actionnaires à Valcourt, au Québec. Tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 21 avril 2017 ont été élus par une majorité des votes des actionnaires présents ou représentés par procuration à l'assemblée. Le résultat du vote pour chacun des administrateurs est le suivant :

Candidats Voix en faveur % Abstentions % Laurent Beaudoin 484 716 475 97.54 % 12 200 381 2.46 % Joshua Bekenstein 482 730 058 97.15 % 14 186 798 2.85 % José Boisjoli 485 514 291 97.71 % 11 402 565 2.29 % JR André Bombardier 484 650 807 97.53 % 12 266 049 2.47 % William H. Cary 496 794 282 99.98 % 122 574 0.02 % Michael Hanley 496 363 524 99.89 % 553 332 0.11 % Louis Laporte 484 529 362 97.51 % 12 387 494 2.49 % Carlos Mazzorin 496 576 054 99.93 % 340 802 0.07 % Estelle Métayer 496 795 639 99.98 % 121 217 0.02 % Nicholas G. Nomicos 484 644 885 97.53 % 12 271 971 2.47 % Daniel J. O'Neill 496 509 472 99.92 % 407 384 0.08 % Edward Philip 496 719 800 99.96 % 197 056 0.04 % Joseph Robbins 484 653 903 97.53 % 12 262 953 2.47 %

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de plus de 4,2 milliards de dollars provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes à travers le monde.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 15:03 et diffusé par :