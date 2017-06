PLAN VERRE L'INNOVATION DE ÉEQ - Des équipements novateurs au centre de tri de la Ville de Québec marquent une nouvelle ère dans le recyclage du verre







QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'équipements novateurs de traitement du verre, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Verre l'innovation. Le centre de tri de la Ville de Québec, exploité par Société VIA, est ainsi l'un des cinq centres de tri à accueillir cette technologie de pointe dans le cadre d'un projet pilote d'expérimentation, afin de trouver une solution pour 100 % du verre issu de la collecte sélective.

Boucler la boucle du recyclage du verre

Rassemblant pour la première fois tri et nettoyage dans un seul et même système de traitement du verre, la technologie développée par Krysteline Technologies et les équipements connexes installés par l'équipementier québécois Machinex permettront aux centres de tri de produire sur place un verre de grande qualité répondant aux besoins des conditionneurs et des recycleurs. Ces derniers pourront désormais le réintégrer plus facilement et à plus faible coût dans la fabrication de nouveaux produits, dont des écomatériaux novateurs. Les équipements installés au centre de tri de la Ville de Québec, représentant un investissement totalisant 2 280 000 $ provenant de ÉEQ (1,9 M$), de Société VIA (300 000 $) et de la Ville de Québec (80 000 $), seront testés sur une période de 15 mois.

«?Les projets pilotes d'expérimentation du plan Verre l'innovation de ÉEQ constituent une vitrine exceptionnelle pour le Québec en matière d'innovation et d'économie circulaire », a indiqué Mme Maryse Vermette, présidente-directrice générale de ÉEQ. « Les investissements majeurs des entreprises qui financent la collecte sélective, et que nous représentons, profiteront à tous les acteurs de l'industrie du recyclage. C'est un projet mobilisateur et nous sommes heureux de travailler étroitement tant avec le gouvernement, les municipalités, les centres de tri qu'avec les entreprises qui innovent pour développer les marchés du verre recyclé?».

«?Pour un grand centre de tri comme celui de Québec, où environ 10?000 tonnes de verre sont traitées chaque année, les avantages de cette nouvelle technologie sont significatifs », souligne M. Jean-Sébastien Daigle, président-directeur général de Société VIA, l'organisme d'économie sociale qui exploite le centre de tri de Québec. « La possibilité d'offrir du verre de très bonne qualité aux conditionneurs et recycleurs nous ouvrira les portes vers de nouveaux marchés d'écomatériaux issus du verre recyclé ».

À propos du plan Verre l'innovation

Annoncé en janvier 2016, le plan Verre l'innovation de ÉEQ vise à trouver une solution concrète pour 100 % du verre issu de la collecte sélective au Québec. Le plan prévoit, notamment, des investissements de 6,7 M $ pour la modernisation de centres de tri du Québec par des projets pilotes d'expérimentation afin de leur permettre de produire un verre de meilleure qualité, ainsi qu'une mesure de soutien aux entreprises souhaitant développer de nouveaux écomatériaux et de nouvelles applications commerciales intégrant ce verre. Les centres de tri participants sont :

Centre de tri de Québec, exploité par Société VIA (Capitale-Nationale);

EBI Environnement inc., à Saint-Paul (Lanaudière);

(Lanaudière); Tricentris - tri, transformation, sensibilisation , à Terrebonne (Lanaudière);

, à (Lanaudière); La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, à Grande-Rivière (Gaspésie);

Récupération Frontenac , à Thetford Mines (Chaudière-Appalaches).

À eux seuls, ces cinq centres de tri traitent environ 25 % de tous les contenants de verre que les Québécois placent dans leur bac de récupération. Ces derniers produiront un verre traité d'une pureté inégalée, et ce, dans deux granulométries qui permettront sa transformation en plusieurs écomatériaux à forte valeur ajoutée : abrasifs, laine minérale, ajouts cimentaires et béton, paillis ornemental, agent de filtration d'eau, agent de remplissage, dalles écologiques, verre cellulaire utilisé pour les infrastructures et terrains de sport.

À propos de Éco Entreprises Québec

Éco Entreprises Québec (ÉEQ) est l'organisme qui élabore le Tarif et perçoit la contribution des entreprises, laquelle est ensuite redistribuée afin de financer les services municipaux de collecte sélective au Québec. ÉEQ encourage également l'innovation et le partage des meilleures pratiques afin d'optimiser la chaîne de valeur des matières recyclables. À cet effet, ÉEQ collabore tant avec les entreprises, pour réduire les quantités à la source et privilégier l'utilisation de matières recyclables, qu'avec les municipalités et les autres intervenants, pour accroître le recyclage et la valeur économique des matières récupérées.

Créé à l'initiative des entreprises qui mettent sur le marché québécois des contenants, des emballages et des imprimés, ÉEQ est un organisme privé sans but lucratif, agréé par RECYC-QUÉBEC depuis 2005 pour représenter ces entreprises, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

À propos de Société VIA

Depuis 40 ans, l'équipe de Société VIA a misé sur la qualité de son travail, ce qui lui permet d'être aujourd'hui un leader dans le secteur du recyclage. Elle a su innover au fil des années en demeurant à l'avant-garde en matière de technologies, tout en honorant sa mission en tant qu'entreprise d'économie sociale, celle de l'intégration socioprofessionnelle de ses employés avec une limitation fonctionnelle. Avec l'ajout du traitement des matières recyclables provenant de régions plus éloignées, Société VIA est fière de pouvoir leur redonner une deuxième vie et d'éviter ainsi leur enfouissement, pour un développement durable de chaque milieu de vie.

