Clarivate Analytics acquiert Publons, le leader du marché, créant l'ultime plateforme indépendante d'éditeur pour accélérer la recherche par la revue des pairs







PHILADÉLPHIE, 1er juin 2017 /CNW/ - Clarivate Analytics annonce aujourd'hui avoir acquis Publons et sa plateforme de référence mondiale pour les chercheurs qui souhaitent mettre en commun des travaux de recherche universitaire, en discuter et faire reconnaître leur contribution à l'examen par les pairs et à la révision. Cette acquisition regroupe la prééminente base de données de citations du monde et la plus grande plateforme de données sur les contrôles internes des chercheurs en relation et de reconnaissance des pairs.

« Clarivate Analytics est en train d'investir activement pour améliorer les solutions actuelles d'analyse, de renseignements et d'optimisation du flux de travail d'une part, et, d'autre part, trouver de nouvelles façons d'aider nos clients à accélérer l'innovation », a déclaré Jay Nadler, PDG de Clarivate Analytics. « En cinq ans seulement, Publons a construit le plus grand outil de découverte d'analystes, le plus réputé aussi dans le monde, une plateforme utilisée par huit des dix principaux éditeurs et plus de 150 000 analystes. L'acquisition de Publons traduit notre engagement consistant à créer pour les chercheurs, les éditeurs, les bailleurs de fonds et les institutions de recherche l'ensemble définitif d'outils qui, parce que objectifs et indépendants d'éditeur, assurent aux experts participant à la revue des pairs la reconnaissance qu'ils méritent. »

Clarivate innove et fournit des solutions d'analyse et de flux de travail qui procurent des gains d'efficacité sur l'ensemble du cycle de vie de la recherche, de l'idée à l'expérimentation, jusqu'à l'examen par les pairs, à la publication, à la diffusion et à l'évaluation. En acquérant Publons, sa plateforme et ses données, Clarivate Analytics accroît d'office la valeur de nombre de ses produits, tout en appuyant les chercheurs dans la gestion de leur carrière et leur travail au sein de l'écosystème global des bailleurs de fonds, des éditeurs et des institutions.

« Le réseau de citations et les outils de recherche de Clarivate Analytics, notamment les produits phare tels que Web of Science, EndNote et ScholarOne, figurent parmi les outils les plus utilisés dans la recherche », a commenté Andrew Preston, cofondateur de Publons. « Daniel et moi-même avons fondé Publons, persuadés dès le départ que l'examen par les pairs est au coeur de la recherche. À mesure que s'accroissent les pressions exercées sur l'édition scientifique, nous estimons que Publons a de quoi avoir un impact positif encore plus grand sur la revue par les pairs. L'échelle mondiale et la position impartiale de Clarivate Analytics, conjuguées avec Publons, nous permettront de développer la plateforme encore plus, en créant les outils et les services dont le milieu de la recherche a besoin. »

Les atouts de Clarivate et de Publons, pris ensemble, permettront de relever les défis critiques sur le marché mondial de la recherche chiffré à 1,7 mille milliards de dollars, notamment la recherche scientifique frauduleuse, les inefficiences de l'examen par les pairs qui ralentissent la recherche et le repérage ainsi que la compréhension des recherches de premier ordre à l'heure où les bailleurs de fonds exigent de plus en plus l'impact démontrable et la preuve de contributions au milieu de la recherche. L'examen par les pairs est au coeur des solutions à ces défis et entraînera les améliorations futures au sein de l'écosystème de la recherche.

Les cofondateurs de Publons, Andrew Preston et Daniel Johnston, ainsi que tous les employés de Publons, ont rejoint Clarivate Analytics aux termes de l'acquisition. Publons développera sa base à Wellington, en Nouvelle-Zélande, de même que sa présence à Londres, et continuera de soutenir sa culture entrepreneuriale tout en intégrant sa technologie aux plateformes de Clarivate Analytics et en contribuant à l'écosystème interne de la société en matière d'innovation.

À propos de Clarivate Analytics

Clarivatetm Analytics accélère le rythme de l'innovation en fournissant aux clients du monde entier des aperçus et des analyses fiables, les aidant à découvrir, à protéger et à commercialiser plus rapidement de nouvelles idées. Ancienne division Propriété intellectuelle et science de Thomson Reuters, nous détenons et exploitons un groupe d'entreprises leaders axées sur l'abonnement et spécialisées dans la recherche scientifique et universitaire, l'analyse de brevets et les normes réglementaires, l'intelligence pharmaceutique et biotechnologique, la protection des marques commerciales, la protection de la marque de domaine et la gestion de la propriété intellectuelle. Clarivatetm Analytics est aujourd'hui une société indépendante qui compte plus de 4 000 employés, répartis dans plus de 100 pays, et détient des marques bien connues comprenant Web of Sciencetm, Cortellistm, CompuMarktm, CompuMarktm, MarkMonitor® et Techstreettm, entre autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clarivate.com.

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/518145/Clarivate_00154.jpg

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/455613/clarivate_logo_for_press_release_Logo.jpg

SOURCE Clarivate Analytics

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 14:17 et diffusé par :