Grands Prix santé et sécurité du travail - La CNESST honore deux entreprises de la région de la Côte-Nord qui s'activent pour des milieux de travail sécuritaires

SEPT-ÎLES, QC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - C'est hier à Sept-Îles et aujourd'hui à Baie-Comeau que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a couronné les lauréats des Grands Prix santé et sécurité du travail de la région de la Côte-Nord. Lors de cette remise, deux entreprises se sont distinguées par leurs réalisations dans la catégorie Innovation. Coup d'oeil sur ces initiatives gagnantes qui contribueront à prévenir les accidents, et même, peut-être, à sauver des vies!

Petites et moyennes entreprises

Fabnor inc. de Sept-Îles est lauréate dans cette catégorie pour avoir conçu et fabriqué un système permettant de nettoyer le filtre des capteurs à la source de façon automatique. Complè­tement fermé, le système rotatif d'aspiration, muni d'une entrée d'air propulsé par un compresseur, élimine à la source la totalité des poussières émises. Le boyau, situé sous le système, est raccordé à un aspirateur industriel, qui récupère toutes les poussières. Le principe de nettoyage est plus efficace que le nettoyage à la main, et prolonge même la durée de vie des filtres.

Grandes entreprises

ArcelorMittal Exploitation minière Canada - Usine de bouletage de Port-Cartier est la gagnante de cette catégorie. Les travailleurs, avec le soutien du contremaître, ont dessiné un prototype d'unité de ventilation et ont réalisé des essais, pour ensuite bâtir un modèle d'unité qui ne nécessite plus aucune intervention en espace clos ni de travail en hauteur. La nouvelle unité est soulevée sans effort par un cylindre pneumatique. Le modèle requiert peu d'entretien et un système de pentures permet de faire pivoter le ventilateur. Enfin, une plaque de métal en aluminium recouvre entièrement le caillebotis, ce qui rend impossible la chute d'outils.

La CNESST tient à souligner la participation des cinq autres entreprises et organismes qui avaient été retenus comme finalistes, soit Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau, Aluminerie Alouette de Sept-Îles, ARBEC - Usine de Port-Cartier, ArcelorMittal Infrastructure Canada - Port de Port-Cartier et Hydro-Québec de Baie-Comeau.

Les Grands Prix santé et sécurité du travail sont organisés chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec. Ils visent à reconnaître des démarches et des projets mis en oeuvre par des employeurs et des travailleurs dans le but de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces prix mettent en lumière des gens qui ont à coeur la santé et la sécurité dans leur milieu de travail.

En route vers la finale nationale

En plus d'être couronnés sur la Côte-Nord, les lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2018.

Les vidéos illustrant les réalisations gagnantes peuvent être visionnées sur le site Web de la CNESST, à cnesst.gouv.qc.ca/remisesregionales.

