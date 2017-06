Entente administrative sur la gestion du Fonds québecois d'initiatives sociales - Soutien financier de 400 000$ à deux projets de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion des fonds québécois d'initiatives sociales, la Ville de Montréal et le Ministère du travail, de l'emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) accordent un soutien financier de 400 000 $ à deux projets de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces projets sont Camps pédagogiques et Programme Valorisation Jeunesse.

« Les projets financés ont démontré leur pertinence, la qualité de leurs interventions et leur efficacité à rejoindre des clientèles ciblées. Ils permettent de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale des jeunes et des immigrants en leur offrant des activités de socialisation et d'insertion professionnelle », a indiqué le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Le projet Camps pédagogiques permet d'offrir des formations en vue de l'obtention de postes de moniteurs de camps de jour et de sauveteurs de piscines. Précisons que la formation sera adaptée à l'emploi qu'ils occuperont durant l'été. Les jeunes qui recevront cette formation sont issus des écoles et des quartiers défavorisés. Ils recevront un soutien et un accompagnement personnalisé tout au long de la démarche. Des postes seront offerts en arrondissements à l'ensemble des finissants.

« Ces projets s'adressent principalement à des clientèles marginalisées et exclues et aux intervenants oeuvrant auprès d'eux, tout en répondant à des priorités de la Ville de Montréal pour assurer l'épanouissement de notre relève », a précisé le responsable de la jeunesse au comité exécutif, M. Harout Chitilian.

Pour ce qui est du programme Valorisation Jeunesse-Place à la relève, il permettra à des jeunes d'obtenir un emploi d'été. L'objectif est d'offrir 600 emplois formateurs destinés à des jeunes de 16 à 18 ans qui sont en fin de parcours régulier au niveau secondaire et qui sont motivés. Tous les jeunes recevront une session d'information au marché du travail ainsi qu'un service d'accompagnement en emploi.

« Nous sommes particulièrement heureux de travailler avec cet organisme promoteur dont l'expertise reconnu dans le domaine des jeunes, favorisera l'intégration des communautés culturelles à la société montréalaise », a indiqué le responsable des communautés d'origines diverses au Comité exécutif, M. Dimitrios (Jim) Beis.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 14:30 et diffusé par :