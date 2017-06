Le Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l'inclusion publie son rapport de mi-parcours







OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 1 juin 2017) - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir une fonction publique diversifiée qui reflète la société canadienne et est un modèle d'inclusion pour les employés partout au pays et dans le monde.

Aujourd'hui, les membres du Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l'inclusion ont présenté à l'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor, un bilan des progrès sur le travail du groupe. Le mandat d'un an du Groupe de travail consiste à définir la diversité et l'inclusion dans la fonction publique, à établir le bien-fondé de la diversité et de l'inclusion et à recommander un cadre et un plan d'action.

Le rapport résume le travail accompli par le groupe au cours des 6 derniers mois et cible des domaines pouvant faire l'objet de mesures. Ces mesures visent notamment à créer des outils permettant de prendre en compte la diversité et l'inclusion lors de la prise de décisions et de l'élaboration de politiques, à mobiliser davantage les hauts dirigeants et les employés en ce qui concerne la diversité et l'inclusion et à améliorer l'éducation et la sensibilisation afin de favoriser le changement dans toute la fonction publique.

« Bâtir une fonction publique plus diversifiée et plus inclusive favorisera l'innovation, de nouvelles façons de penser ainsi que la diversité des points de vue nécessaires pour régler des problèmes complexes et obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens. Le travail du groupe est encourageant du fait qu'il cerne les principaux défis à relever, les pratiques exemplaires et les éventuels domaines d'intervention, et j'ai hâte de recevoir son rapport final à l'automne. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor du Canada

« Une plus grande diversité et une inclusion accrue, ainsi que de solides mesures d'équité en matière d'emploi, sont essentielles à la création d'un service public de premier ordre. La promotion d'un milieu de travail respectueux de la diversité et exempt de discrimination et de harcèlement doit également faire partie de la solution. C'est la clé de notre réussite. J'ai hâte d'entendre les recommandations du Groupe de travail concernant les principaux obstacles à la diversité et à l'inclusion, tels que la responsabilisation, la gestion des personnes et le manque de sensibilisation et de formation à la fonction publique fédérale. »

- Robyn Benson, présidente nationale de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)

« Nous sommes encouragés par l'avancée des travaux du Groupe de travail. L'ACEP et les autres syndicats de la fonction publique ont choisi de collaborer à ce groupe de travail, car nous sommes persuadés que nous pouvons rendre nos milieux de travail plus inclusifs et plus divers. »

- Emmanuelle Tremblay, présidente de l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP)

« Nous devons identifier et éliminer les obstacles systémiques qui gardent certains groupes de Canadiens talentueux à l'écart de la fonction publique fédérale, et qui les empêchent de gravir les échelons et d'occuper un poste dans lequel ils peuvent contribuer de façon optimale à la santé des institutions de la fonction publique, qui est essentielle pour servir les Canadiens avec excellence. Nous devons faire preuve d'un leadership ayant la capacité et la détermination nécessaires pour changer la culture de la fonction publique de sorte qu'elle devienne plus représentative et inclusive. Une fonction publique qui récompense le talent, le professionnalisme et le dévouement, et où les antécédents, la culture, la religion et toute autre appartenance sont respectés et favorisés. »

- Debi Daviau, présidente, Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

