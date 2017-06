Sommet mondial de la mobilité durable « Movin'On » - Montréal octroie 660 000 $ au Pôle d'excellence québécois en transport terrestre







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé, mercredi lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, d'octroyer une contribution financière non récurrente de 660 000 $ au Pôle d'excellence québécois en transport terrestre pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se tiendra à Montréal du 13 au 15 juin 2017. Ce sommet, qui en est à sa 13e édition et réunit annuellement près 3500 personnes, a pour titre : « De l'ambition à l'action - Vers une mobilité urbaine intelligente et durable pour tous ». À l'origine, Movin'On se nommait Challenge Bibendum, en référence à Michelin, l'instigateur de cet événement.

« Plus que jamais, Montréal est une référence mondiale en matière de mobilité durable, d'électrification des transports et de transport intelligent. La tenue du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On dans notre métropole en est une preuve supplémentaire. Considéré comme interlocuteur privilégié par les Nations Unies, Movin'On est devenu au fil des ans la plus importante conférence mondiale sur la mobilité. Et puisqu'il est au coeur de l'organisation de cet événement, le financement que la Ville accorde au Pôle d'Excellence québécois en transport terrestre est déterminant. Montréal a par ailleurs convenu avec Michelin qu'il y aurait des legs mettant à profit le nouvel Institut de l'électrification et du Transport intelligents à la suite de l'événement. À cet effet, les discussions sont porteuses et des annonces suivront », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Le Pôle possède une expertise reconnue des marchés internationaux et de l'innovation collaborative. En plus de proposer des opportunités d'exportation et d'innovation, du financement pour des projets d'innovation collaborative et des missions économiques hors Québec, le Pôle entretient d'étroites relations avec divers organismes de développement économique à travers le monde. Par les liens étroits qu'il entretient avec le milieu des affaires et les centres de recherche, Movin'On repose sur des bases solides pour en assurer le succès », a ajouté M. Aref Salem, élu responsable du transport au comité exécutif.

Le Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On s'inscrit dans le sens des actions menées par la Ville dans le domaine de la mobilité durable, notamment le Plan Montréal durable 2016-2020, la Stratégie d'électrification des transports et la Politique de stationnement. Movin'On constitue une occasion unique de mettre en valeur l'expertise de l'écosystème montréalais et québécois dans différents domaines de pointe reliés à la mobilité durable au transport. Il permettra également à la Ville de tirer profit de l'expertise internationale pour alimenter sa réflexion en regard de la mise à jour du Plan de transport et du déploiement de sa Stratégie de l'électrification des transports.

Le comité exécutif soumet ces recommandations au conseil municipal et au conseil d'agglomération qui se prononceront sur ce dossier lors de leur prochaine séance ordinaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 1 juin 2017 à 14:00 et diffusé par :