La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 80 000$ au projet de recherche Hochelaga visant à documenter la présence iroquoienne sur l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de sa séance hebdomadaire d'aujourd'hui, le comité exécutif de la Ville de Montréal a accordé un soutien financier de 80 000$ au Département d'anthropologie de l'Université de Montréal afin de réaliser les interventions archéologiques associées au projet de recherche Hochelaga, dont le but est de documenter la présence iroquoienne sur le territoire de l'île de Montréal.

« Montréal a 375 ans cette année et nous célébrons cet important anniversaire de maintes façons et notamment en mettant en lumière notre histoire, nos origines, la présence autochtone dans le berceau de nos fondations et l'apport incontestable des Peuples autochtones au développement de Ville-Marie, aujourd'hui devenue Montréal, métropole internationale incontestable », a déclaré le maire de Montréal.

Le projet de recherche en question en est un à long terme qui vise à documenter la présence iroquoienne sur l'île de Montréal, principalement par la recherche du village d'Hochelaga qu'a visité Jacques Cartier. Le projet se concentrera dans le secteur du site patrimonial déclaré du mont Royal et prendra la forme de recherches archéologiques au terrain.

Les sites archéologiques ayant livré des témoignages de la présence des Iroquoiens du Saint-Laurent sont nombreux au Québec, mais ils demeurent rares sur l'île de Montréal. Cette lacune pourrait être comblée par le projet Hochelaga et accroître les connaissances sur les groupes d'Iroquoiens du Saint-Laurent et sur la préhistoire de Montréal.

« Il est possible que l'emplacement du village d'Hochelaga soit découvert pendant ce mandat. Une telle découverte permettrait de documenter ce segment important de l'histoire de Montréal », a poursuivi le maire de Montréal.

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université McGill. Il a l'appui de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications, qui s'unissent pour concrétiser le démarrage du projet en ce 375e anniversaire de la fondation de Montréal.

Les coûts de ce projet, évalué à 80 000 $, sont assumés à parts égales par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et la Ville de Montréal, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal.

