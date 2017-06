Le Radiothon Pour la santé des enfants, en partenariat avec CJAD 800, Virgin Radio 96, CHOM 97 7 et TSN Radio 690 : 1 208 000 $ pour les petits patients du Children







MONTRÉAL, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants et les stations CJAD 800, Virgin Radio 96, CHOM 97 7 et TSN Radio 690 sont heureux d'annoncer que le Radiothon Pour la santé des enfants, le 31 mai, a permis d'amasser la somme impressionnante de 1 208 000 $ pour les petits patients du Children.

Pour assurer le succès de l'événement, plus d'une vingtaine de jeunes patients et leur famille ont courageusement raconté, en direct de l'Atrium P.K. Subban du Children, comment les professionnels dévoués de l'hôpital ont sauvé leur vie.

Répondant à l'appel de leurs animateurs préférés, des milliers d'auditeurs ont joint le Cercle des câlins en faisant un don de 20 $ ou plus par mois. Le résultat final démontre clairement leur générosité. En quatorze ans, plus de 22 millions de dollars ont été amassés pour l'Hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill (le Children) grâce aux stations CJAD 800, Virgin Radio 96, CHOM 97 7 et TSN Radio 690.

Les fonds recueillis iront au Fonds Pour la santé des enfants et permettront de répondre aux besoins les plus urgents de l'hôpital, incluant l'achat d'équipement et le financement de projets essentiels.

La Fondation remercie du fond du coeur les stations CJAD 800, Virgin Radio 96, CHOM 97 7 et TSN Radio 690 de la famille Bell Média, de même que Dormez-vous?, notre partenaire officiel, et A Bunch of Moms, Fondation Air Canada, Larente Baksh TD Group, Oceanwide, Revolution Textiles, Shire et Tenaquip, qui ont commandité les Heures des miracles. Finalement, un grand merci aux douzaines de bénévoles qui ont répondu aux téléphones et assuré le succès du Radiothon.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission de soutenir l'excellence des soins, de l'enseignement et de la recherche offerts par l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé près de 320 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. La campagne Les meilleurs soins pour nos enfants a permis de recueillir 105 millions de dollars qui ont contribué à la construction du nouvel Hôpital de Montréal pour enfants sur le site Glen. Pour en savoir plus, visitez le site http://fondationduchildren.com/.

