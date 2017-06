L'événement de la Cantine du centre-ville comble l'écart entre la ferme et votre table







La cantine improvisée des producteurs laitiers, de volaille et d'oeufs canadiens célèbre le dynamique secteur de l'agriculture et la gestion de l'offre

OTTAWA, le 1er juin 2017 /CNW/ - Les producteurs laitiers, de volaille et d'oeufs ont uni leurs efforts pour célébrer les aliments canadiens dans le cadre d'un événement unique qui s'est déroulé aujourd'hui sur la rue Sparks, au centre-ville d'Ottawa. Des sandwichs du déjeuner et du dîner, préparés avec des ingrédients frais provenant des fermes en système de gestion de l'offre, ont été servis aux députés, sénateurs, personnel de la Colline et au grand public.

Des producteurs représentant les Producteurs d'oeufs du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada et les Producteurs laitiers du Canada étaient présents pour expliquer comment la stabilité que procure la gestion de l'offre leur permet de livrer un approvisionnement stable de produits alimentaires de qualité supérieure, ainsi que pour répondre à des questions sur l'agriculture en général.

« La célébration du 150e anniversaire du Canada est une occasion unique pour nous rappeler que la gestion de l'offre a aidé les producteurs à produire des aliments de la plus haute qualité depuis des générations », de dire Roger Pelissero, président des Producteurs d'oeufs du Canada. « La Cantine du centre-ville est l'une des nombreuses façons que nous pouvons mettre en lumière les normes rigoureuses en place sur les fermes canadiennes, et offre l'occasion de rencontrer directement les gens qui sont dédiés à produire des aliments sains et de la plus haute qualité qui soit au Canada, pour les Canadiens », ajoute-t-il.

Plus de 2 500 collations ont été servies au déjeuner et au dîner, entre 7 h 30 et 14 h. Il s'agit de la troisième fois que la cantine est tenue au centre-ville d'Ottawa.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez www.producteursdoeufs.ca.

Au sujet des Producteurs de poulet du Canada

Les Producteurs de poulet du Canada sont responsables de la production commerciale de tout le poulet élevé et vendu au Canada. Ils représentent les 2 800 producteurs de poulet du pays et veillent à ce que les consommateurs aient accès à du poulet sécuritaire, délicieux et produit selon les normes les plus rigoureuses : les vôtres.

Au sujet des Éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (ÉDC) est l'organisation nationale qui représente un peu plus de 500 éleveurs de dindon au Canada. Établi en 1974 en vertu de la Loi sur les offices de produits agricoles, l'Office encourage la collaboration à l'échelle de l'industrie canadienne du dindon, fait la promotion de la consommation de viande de dindon et applique le système de gestion de l'offre pour le dindon au Canada. www.leseleveursdedindonducanada.ca.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Organisme national fondé en 1934 afin de défendre les intérêts des producteurs laitiers canadiens, les Producteurs laitiers du Canada (PLC) mettent tout en oeuvre pour créer les conditions qui favorisent l'industrie laitière canadienne. Les PLC, qui exercent leurs activités dans un contexte de gestion de l'offre, font la promotion de produits laitiers canadiens salubres, de grande qualité, durables et nutritifs faits de lait 100 % canadien par l'entremise de diverses initiatives misant sur le marketing, la nutrition, les politiques et le lobbying. Déterminés à jouer un rôle actif dans leur communauté et animés par un sentiment de fierté, les PLC et les producteurs laitiers canadiens soutiennent activement diverses initiatives locales et nationales. Visitez producteurslaitiers.ca pour plus d'information.

Au sujet des Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada

Créés en 1986, les Producteurs d'oeufs d'incubation du Canada (POIC) représentent 230 éleveurs de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Notre mission : continuer à favoriser la croissance et la rentabilité du secteur des oeufs d'incubation de poulet de chair du Canada afin d'avoir une industrie forte, efficace et concurrentielle, et de garantir à l'industrie canadienne du poulet un approvisionnement fiable en oeufs d'incubation de poulet de chair de qualité.

Cantine du centre-ville

Rue Sparks, à l'extérieur de l'Édifice national de la presse, Ottawa

Le 1er juin 2017, de 7 h 30 à 14 h, HAE

